The Witcher Showrunner répond aux critiques de l’émission sur les enfants et la famille 10z viral

Phénomène Netflix Le sorceleur est une série sombre, violente, torride, grossière et souvent horrible se déroulant dans un univers fantastique riche en détails où existent des monstres, des sorcières, des mages et plus encore, avec Geralt de Rivia offrant ses services pour envoyer toutes les menaces si l’argent est correct.

À peine les choses que les enfants et les familles peuvent se blottir autour de la télévision et regarder ensemble, alors, mais c’est ce que nous obtenons. Comme vous vous en doutez, il y a eu beaucoup de réactions sur Internet en voyant The Witcher dilué pour plaire aux enfants, les réponses couvrant toute la gamme, du gardien à la fureur pure et simple.

En tant qu’architecte de l’univers entier, il faut imaginer que Lauren Schmidt Hissrich sait ce qu’elle fait. Dans un récent fil Twitter, le producteur exécutif a répondu de front à plusieurs des critiques, que vous pouvez voir ci-dessous.

– peut être extrapolé à des histoires dont les enfants de ce monde chaotique ont désespérément besoin et dont ils pourraient bénéficier. Je dis cela en tant que maman d’un enfant de 8 ans et d’un enfant de 10 ans. Ils m’ont supplié de regarder l’émission. Ils ne peuvent pas. Ce n’est pas approprié, trop mature et sombre, comme tu dis. Mais. – Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 27 septembre 2021

Et comment pouvons-nous lutter contre ces sombres trous noirs de l’humanité, pour que tout le monde sache qu’il y a une place pour eux ? Alors je suis dedans. Et oui, j’espère que cela étendra l’audience de la marque. J’adore le monde du sorceleur. Et je veux que plus de gens l’aiment aussi, quel que soit leur âge. N’est-ce pas ? – Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 27 septembre 2021

Cliquez pour zoomer

Après avoir supervisé deux saisons de l’émission principale avec une troisième en cours, le film d’animation Cauchemar du loup et le prequel en direct Blood Origin, Schmidt Hissrich détient les clés de Le sorceleur royaume sur Netflix, et le public y a adhéré. Un projet familial est certainement une voie inhabituelle à prendre, mais sur la base de ses antécédents, nous devrions lui donner le bénéfice du doute pour le moment.