The Witcher Star Henry Cavill aimerait voir un film Red Dead

L’acteur Henry Cavill, qui incarne Geralt dans la saison 2 de The Witcher récemment publiée sur Netflix, a révélé quelle franchise de jeux vidéo serait amusante à transformer en film : Red Dead Redemption.

S’adressant à GameReactor, Cavill n’a que récemment commencé à jouer le célèbre western de Rockstar, mais il s’amuse bien avec et pourrait le voir un jour en faire un film.

Lecture en cours : examen vidéo de Red Dead Redemption 2

« Eh bien, c’est délicat, car vous associez à la fois une propriété intellectuelle et une entreprise, ce qui est une chose délicate à faire, donc je ne veux certainement pas me mettre dans un coin avec ça, mais il y en a beaucoup de jeux là-bas… J’ai commencé à jouer à Red Dead Redemption 2-Je sais que je suis un peu en retard pour cette fête – mais j’ai commencé à y jouer et j’aime vraiment ça », a-t-il déclaré. « Et donc, je pense que quelque chose comme ça serait amusant à transformer en film. »

Les jeux de Rockstar sont connus pour leur nature cinématographique et leur narration, et les westerns sont apparemment toujours populaires, donc Red Dead semble être un candidat sérieux. Cependant, le propriétaire de Rockstar, Take-Two, évite généralement de faire des films basés sur ses jeux. Cela ne veut pas dire que cela ne pourrait jamais arriver, cependant.

Dans d’autres nouvelles, Cavill a récemment expliqué à quel point il « adorerait » être jeté dans la série télévisée Mass Effect d’Amazon. Bien que la série télévisée Mass Effect ne soit pas une chose sûre, Amazon a officiellement annoncé une émission télévisée Fallout des créateurs de WestWorld.

Pour en savoir plus sur le dernier projet de Cavill, consultez la couverture étendue de GameSpot sur The Witcher : Saison 2 via ce lien : Netflix’s The Witcher Saison 2 : Critiques, explications et tout ce que vous devez savoir.

