The Witcher Stars Play VOULEZ-VOUS PRÉFÉRER

The Witcher 3: Wild Hunt est sorti pour la première fois le 18 mai 2015

MacintoshNintendo Switch+ 5 de plusPCPlayStation 4PlayStation 5Xbox OneXbox Series X

The Witcher 3: Wild Hunt est un jeu de rôle en monde ouvert de nouvelle génération basé sur une histoire, se déroulant dans un univers fantastique visuellement époustouflant, plein de choix significatifs et de conséquences percutantes. Dans The Witcher, vous êtes un chasseur de monstres professionnel, chargé de trouver un enfant de la prophétie dans un vaste monde ouvert riche de villes marchandes, de cols de montagne dangereux et de cavernes oubliées à explorer.