The Withings ScanWatch annonce l’autorisation de la FDA

Le Withings ScanWatch a reçu l’autorisation de la FDA pour la détection de la fibrillation auriculaire par ECG. La FDA a également autorisé l’appareil à mesurer les niveaux de SpO2 des utilisateurs. Les acheteurs pourront se procurer une ScanWatch dès début novembre pour 279 $.

Le Withings ScanWatch est désormais le premier appareil portable à obtenir l’autorisation de la FDA pour la détection de la fibrillation auriculaire et la mesure de la SpO2 au poignet. Cet exploit en fait la montre intelligente hybride la plus avancée sur le plan médical sur le marché. Alors que l’appareil et son moniteur ECG ont déjà reçu la certification médicale CE en Europe, la société était impatiente de faire face à l’examen minutieux de la FDA et est maintenant ravie de lancer la montre sur les marchés nord-américains le mois prochain.

Withings ScanWatch ECG et surveillance de l’oxygène dans le sang

Le Withings ScanWatch est doté d’un électrocardiogramme (ECG) de qualité médicale intégré qui permet aux utilisateurs de voir les résultats en temps réel sur leurs smartphones couplés. Désormais avec l’approbation de la FDA, le ScanWatch peut officiellement détecter si un utilisateur souffre de fibrillation auriculaire (AFib). Il peut également alerter les individus d’un événement cardiaque potentiel. De plus, toutes les lectures ECG sont stockées dans l’application Withings Health Mate pour que les utilisateurs puissent les consulter ou les partager avec un médecin.

En plus d’un ECG de qualité médicale, le Withings ScanWatch bénéficie désormais de l’autorisation de la FDA pour sa fonctionnalité SpO2. Les utilisateurs peuvent surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang et utiliser leur ScanWatch pour détecter les problèmes de troubles respiratoires. La surveillance de la SpO2 peut même alerter les individus sur les troubles respiratoires nocturnes, un indicateur de l’apnée du sommeil. C’est un autre puissant outil de surveillance de la santé qui inonde le marché des vêtements et une caractéristique attrayante de la smartwatch hybride Withings.

Ensemble, ces deux approbations font de la Withings ScanWatch une montre portable à noter alors qu’elle se dirige vers les côtes américaines. Avec une pléthore de fonctionnalités supplémentaires de santé et de remise en forme, l’appareil offre bien plus que la montre intelligente hybride moyenne.

Disponibilité de Withings ScanWatch aux États-Unis

Rejoignant les rangs des appareils tels que la Samsung Galaxy Watch 4 et l’Apple Watch Series 6 dotés de capteurs ECG approuvés par la FDA, la Withings Scanwatch peut enfin être lancée aux États-Unis. La société attend de proposer l’appareil aux consommateurs américains depuis son annonce en janvier 2020. Les acheteurs peuvent s’attendre à trouver la ScanWatch en vente début novembre sur le site Withings ainsi que sur Amazon et chez Best Buy. Pour commencer, les montres seront au prix de 279 $ pour le modèle 38 mm et de 299 $ pour le modèle 42 mm.