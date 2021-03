The Wonder Years: 8 choses rapides que nous savons sur le redémarrage d’ABC

Même si près de 30 ans se sont écoulés depuis la dernière fois que nous avons entendu Joe Cocker annoncer les paroles d’ouverture de la séquence titre de The Wonder Years, l’histoire du passage à l’âge adulte d’un jeune Kevin Arnold est tout aussi populaire que jamais. Il y a d’abord eu la diffusion de l’émission sur Nick-at-Nite à la fin des années 90, puis son arrivée sur Netflix et d’autres services de streaming, et maintenant il y aura bientôt une nouvelle version de l’émission avec un nouveau paramètre, de nouveaux personnages, mais, avec un peu de chance, le même charme qui a rendu l’original si aimé. Le redémarrage de Wonder Years, avec sa nouvelle distribution et son nouveau décor, capturera, espérons-le, le même charme de l’original.

Et, même si le redémarrage de The Wonder Years n’a reçu qu’une commande pilote pour le moment, la série potentielle semble avoir beaucoup à offrir. De son casting exceptionnel au nombre de personnages de la série originale qui sont impliqués dans cette dernière itération, il semble que The Wonder Years est plus qu’une capture à un vieux succès, et a en fait quelque chose à dire.