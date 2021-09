The Yes nomme Elizabeth Sartin au poste de Chief Product Officer – WWD

Elizabeth Sartin a été nommée chef de produit de The Yes, une plate-forme d’achat inclusive basée sur l’IA et conçue pour les utilisateurs individuels.

Plus récemment, Sartin a travaillé chez Slack, où elle a géré l’expérience des produits de base pendant la plus grande phase de croissance de Slack en raison de la transition vers le travail à distance pendant COVID-19. Auparavant, elle a travaillé chez Google en tant que chef de projet pour Google Apps et chef de produit pour les activités Nest Energy et SMB. Avant cela, elle a dirigé le produit pour Match.com et a soutenu l’équipe de direction de Tinder au début.

Sartin relève de Julie Bornstein, cofondatrice et PDG de The Yes, et sera basé à San Francisco.

Les conversations avec Sartin ont commencé il y a environ un an et demi lorsqu’elle a pris conscience du Yes et de son objectif de perturber l’industrie du shopping.

« J’attends depuis des années que quelqu’un pense à s’attaquer à cet espace d’opportunité. Ma philosophie de produit repose sur le fait que les humains sont des décideurs complexes et émotionnels et que les excellents produits résolvent des problèmes à la fois au niveau logique/fonctionnel et émotionnel. Je crois que The Yes est sur le point de fournir les facteurs de décision logiques (prix, assortiment) ainsi que l’émotionnel (inspiration, connexion, projection de soi et personnalisation) », a déclaré Sartin.

The Yes a été cofondé en 2020 par Bornstein et Amit Aggarwal, cofondateur et directeur de la technologie, et est organisé par le directeur de la création et de la mode Taylor Tomasi Hill.

Le Yes propose plus de 250 marques dont Balenciaga, Everlane, Khaite, Vince et Madewell. Plus un utilisateur mobile ou un visiteur de site Web interagit et fournit des informations, que ce soit via les interactions oui ou non ou le quiz de style, mieux l’entreprise connaît ses préférences.

POUR PLUS D’HISTOIRES :

EXCLUSIF : The Yes lance un site Web axé sur l’intelligence de la mode

The Yes nomme Linz Shelton à la tête des médias sociaux