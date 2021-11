‘The Young and the Restless’ ramenant les fans de personnages que l’on croyait morts

Les feuilletons sont tristement célèbres pour avoir ressuscité des personnages d’entre les morts. Il y a également eu des cas où des personnages disparaissent et réapparaissent des années plus tard. Les Jeunes et les Agités n’échappent pas au gimmick. Les fans du feuilleton de jour ont soupçonné que le personnage bien-aimé Chance Chancellor n’avait pas vraiment été tué dans l’explosion en Espagne. Il s’avère qu’ils ont deviné correctement.

Soap Central rapporte que Chancellor, qui est le mari d’Abby Newman, est en train d’être réintégré dans la série. Mais, cette fois-ci, il sera joué par un acteur différent.

Conner Floyd assume le rôle de Phillip Chancellor IV. Son surnom sera Chance. Il s’agit du premier rôle de l’acteur dans un feuilleton. Ses autres crédits télévisés incluent principalement des films conçus pour la télévision, notamment Malicious Motives et A Kiss on Candy Cane Lane. Floyd est également dans le prochain film, Help Wanted.

Chance est un personnage de la série depuis un certain temps, mais a été joué par plusieurs acteurs. Depuis 2010, trois autres acteurs ont joué le rôle de Chance. John Driscoll a commencé dans le rôle en juillet 2009. Il a quitté la série en 2011. Le personnage est resté dans la série mais hors écran pendant huit ans jusqu’à ce que Donny Boaz commence à le représenter en novembre 2019. Boaz a été temporairement remplacé après avoir contracté COVID-19 en 2020. En l’absence de Boaz, Justin Gaston, le vrai mari de Melissa Ordway qui joue le rôle de Newman, a joué le rôle de Chance pendant plusieurs semaines. Le couple à l’écran s’est marié pendant le congé de maladie de Boaz. Boaz est revenu en décembre 2020. Il est officiellement sorti en février 2021.