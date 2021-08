Thea White, actrice de “Courage the Cowardly Dog”, décédée à 81 ans

Thea White, la doubleuse américaine qui a donné vie à Muriel de Courage the Cowardly Dog, est décédée. Elle avait 81 ans. Le frère de White, John Zitner, a révélé sa mort dans une publication Facebook partagée vendredi, notant qu’elle était décédée à 11h05 ce jour-là. Il a suivi avec une autre note, disant qu’elle avait subi deux interventions chirurgicales récentes. Brad Zitner, un autre parent, a révélé qu’elle avait un cancer du foie. La chirurgie a enlevé le cancer, mais elle a souffert d’une infection par la suite.

“Malheureusement, nous avons perdu notre légendaire Feefer (la voix de Muriel) vendredi matin après qu’elle se soit battue avec courage pour essayer de vaincre son cancer du foie et de reprendre la vie ou de mourir en essayant. (Elle s’est retrouvée avec une infection après avoir coupé le foutu cancer)”, a écrit Brad, ajoutant: “Feefer était la plus grande pom-pom girl pour moi et ma famille. Nous venons de rentrer dans l’Ohio pour rentrer à la maison à Jackson et la douleur est si profonde. Merci Feefer pour votre leadership dans votre famille. Le rouleau vous avez emmené avec mes enfants et toute votre famille ne peut malheureusement pas être remplacée. Je peux voir des centaines d’hommages de fans déjà en ligne, donc votre amour a été partagé partout.

“Je n’ai jamais rencontré une personne qui te connaissait et qui ne pensait pas que tu étais la plus grande personne du monde. Cela a duré même jusqu’à ton séjour à l’hôpital, car on me dit que les infirmières et les médecins sont également tombés amoureux. Tu aimais la vie et je sais même que je connais le résultat final. J’adore ta décision d’y aller et d’essayer de gagner.

D’après les messages de John, White était de bonne humeur avant son décès. Il a partagé un clip pétillant de l’actrice avant sa première intervention chirurgicale, puis un autre après sa seconde. Elle était brillante et joyeuse dans les messages qu’elle enregistrait pour sa famille.

Muriel Bagge était l’un des personnages principaux de Courage the Cowardly Dog, diffusé sur Cartoon Network de 1999 à 2002. Muriel était la mère adoptive de Courage, et le chien titulaire (Marty Grabstein) a fait tout ce qu’il pouvait pour la protéger de divers goules et monstres. . White a exprimé le personnage dans les 52 épisodes de la série et a repris le rôle peu de temps avant son décès. Elle a exprimé Muriel dans le prochain film croisé Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo! Rencontre Courage le chien lâche. Le film sortira le 14 septembre.

Les deux hommes qui ont exprimé le mari de Muriel, Eustace Bagge, dans l’émission sont également décédés ces dernières années. Lionel Wilson est décédé d’une pneumonie le 23 avril 2003 et Arthur Anderson est décédé de causes non divulguées le 9 avril 2019.