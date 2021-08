Thea White, l’actrice Muriel de Courage The Cowardly Dog, est décédée à 81 ans

Bien qu’il puisse souvent sembler que la majorité des acteurs de la voix d’animation travaillent constamment à la constitution d’une liste prolifique de crédits, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, Thea White est rapidement devenue appréciée des téléspectateurs de dessins animés du monde entier uniquement pour son travail sur le film culte et préféré Courage the Cowardly Dog, et n’a joué que deux autres rôles de voix au cours de sa longue carrière. Malheureusement, un peu plus d’un mois avant que les fans puissent profiter de son retour dans le rôle de Muriel Bagge, White est décédée à l’âge de 81 ans.