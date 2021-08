Théâtralisation : il faut bien faire les choses

Nous devons agir car l’avenir n’est plus lointain avec la rapidité du changement qui nous entoure. (Image représentative : PTI)

Par le général de division Jagatbir Singh,

Chaque année avant l’indépendance et le jour de la République, il y a des chuchotements dans les couloirs du pouvoir à South Block qui s’infiltrent bientôt jusqu’à la fraternité en service et à la retraite concernant les annonces politiques majeures. Auparavant, celles-ci étaient principalement axées sur la solde et les indemnités et, par la suite, sur la nomination du chef d’état-major de la Défense (CEMD). Cependant, cette année, le sujet d’intenses spéculations est l’annonce des commandements de théâtre, à savoir l’annonce du commandement de la défense aérienne à Prayagpur et du commandement maritime à Karwar.

S’il ne fait aucun doute que la nomination du CEMD, bien que portant actuellement trois chapeaux; Le président permanent du comité des chefs d’état-major, du secrétaire du département des affaires militaires (DMA) et du CDS peut être considéré comme la plus grande réforme en ce qui concerne l’organisation de la haute défense du pays, mais la prochaine étape logique, la théâtralisation, est tout aussi importante. Le CDS s’est donc vu confier le mandat de piloter celle-ci dans un délai déterminé et d’inaugurer ainsi l’intégration des trois Services.

La nomination du CEMD a répondu au besoin de conseils militaires en un seul point et de hiérarchisation des achats de défense, en tenant compte des exigences concurrentes des Services afin de répondre aux besoins de sécurité nationale actuels et futurs, ainsi que d’assurer la coordination et d’améliorer la synergie entre les Services. Cependant, outre la modernisation, la création de commandements de théâtre est impérative pour améliorer la synergie et la cohésion tout en réduisant les coûts.

La première étape de ce processus est bien sûr la visualisation de la façon dont le prochain conflit et les guerres futures se dérouleront. La manière dont les forces se transforment pour faire face à ces défis et, par la suite, les structures de commandement et de contrôle requises pour maximiser la synergie à la fois des forces et des systèmes. Ces aspects auraient tous été délibérés, débattus et discutés en détail lors de divers forums et des contributions auraient également été obtenues d’experts dans le domaine, y compris des contributions précieuses d’anciens combattants à la retraite qui ont occupé des postes clés. Cependant, le résultat et les contours de ces délibérations se situent en grande partie dans l’espace classé. Les défis sont innombrables et les points de vue pour relever ces défis sont variés à la fois dans la manière dont cela doit être fait et dans le calendrier. C’est aussi un fait qu’un modèle qui est applicable à un pays particulier ne peut pas être appliqué à tous les niveaux car nous sommes dictés par nos propres particularités de terrain, de ressources et d’adversaires.

Le défi de l’Inde aujourd’hui est également une menace collusoire de la Chine et du Pakistan ; par conséquent, les nouveaux commandements doivent être structurés de manière à faire face à cette menace et à ne pas considérer chaque adversaire individuellement, car la collusion peut prendre de nombreuses formes, certaines visibles et d’autres invisibles.

La théâtralisation des forces armées indiennes impliquera une rupture significative par rapport aux structures dominantes, un changement impératif pour mener les guerres futures. Faire face au changement et s’y adapter est un défi, mais ce n’est plus un choix mais une contrainte ; le problème réside maintenant dans la manière dont cela est fait et la rapidité de mise en œuvre car la précipitation peut être préjudiciable à long terme.

À l’heure actuelle, l’armée et l’armée de l’air ont chacune sept commandements, tandis que la marine indienne en a trois. Il existe également deux Tri-Services Commands, à savoir le Commandement d’Andaman et Nicobar (ANC) et le Commandement des forces stratégiques (SFC), qui s’occupe des actifs nucléaires.

L’enjeu est que cette transformation s’accomplisse alors que les forces s’impliquent activement pour faire face aux défis à l’intégrité territoriale du pays tant de la part de notre adversaire du Nord et de l’Ouest qu’en interne sous la forme d’une guerre par procuration et d’un conflit de la Zone Grise. Au vu de cela, certains analystes estiment que, stratégiquement, ce n’est pas le bon moment pour passer par une restructuration aussi importante au niveau de l’apex. Les forces d’aujourd’hui disposent d’une LdC et d’un LAC actifs ainsi que de lutter contre les défis de sécurité interne. est concerné ne peut plus exister.

Selon les rapports publiés dans la presse, cinq commandements intégrés doivent être formés – le Théâtre de la Terre du Nord qui s’occupera du Jammu-et-Cachemire, du Ladakh et du secteur central, le Théâtre de la Terre de l’Ouest qui sera axé sur le Pakistan, le Théâtre de la Terre de l’Est, le Commandement du théâtre maritime et Commandement de la défense aérienne.

La réforme est la seule solution, mais elle doit être menée après des consultations appropriées visant à comprendre les points de vue et à éliminer les différences, celles-ci doivent être aplanies et toutes les parties prenantes doivent être impliquées pour assurer une planification plus fluide et une réponse militaire appropriée, résultant en une approche unifiée tout en combattant une guerre future. Dans le même temps, cela ne devrait pas être fait en ajoutant une couche supplémentaire aux structures de commandement et de contrôle existantes. Il y a aussi la question des cultures distinctes de chaque Service qui ne se mélangent pas facilement.

La plupart des principales armées, y compris celles des États-Unis, de la Russie, de la Chine, du Royaume-Uni et de la France, fonctionnent selon le concept de commandement du théâtre dans le but d’assurer une intégration transparente entre les forces terrestres, maritimes et aériennes pour une meilleure coordination et une meilleure réponse. L’armée américaine, la plus puissante au monde, compte onze commandements de combat unifiés, dont le Cyber ​​Command qui a été créé en mai 2018, chacun avec une mission géographique ou fonctionnelle. De même, l’Armée populaire de libération de la Chine dispose de cinq commandements de théâtre : est, sud, ouest, nord et centre, son théâtre ouest gérant toute la frontière avec l’Inde.

Il se murmure également que le Pakistan envisage également de réorganiser ses forces selon un concept similaire. Cependant, avant la restructuration, il faut tenir compte de la géographie. Pour la Chine, il est hautement plausible de placer toute la frontière indochinoise sous un seul commandement de théâtre, en raison d’une seule frontière avec des lignes de communication intérieures, tandis que du côté indien, la frontière est espacée par le Népal et le Bhoutan, la divisant en trois théâtres distincts. basé sur des voies de communication extérieures.

Une restructuration majeure n’est pas terminée immédiatement, elle prend du temps et se fait par phases. Imaginer qu’il se fera sans problèmes de démarrage est aussi naïf. Il y aura forcément des turbulences à mesure que les structures existantes cèdent la place à de nouvelles ». Récemment, certaines différences internes sont également apparues dans le domaine public. Des inquiétudes sont également exprimées quant au rôle et aux pouvoirs des trois chefs de service. Les mentalités ancrées depuis des années à faire les choses d’une manière particulière sont encore plus difficiles à adapter au changement. Ce qu’il faut s’assurer, c’est que la capacité et l’efficacité opérationnelles ne souffrent pas pendant la période de transition et que les changements sont apportés là où ils sont nécessaires et non dans le but d’apporter des changements.

L’Inde a un avantage unique en ce sens que nous avons certains établissements de services tri existants qui se sont concentrés sur la formation conjointe au fil des ans. Le premier est l’Académie de la Défense nationale; littéralement le « berceau du leadership » que la plupart des hauts responsables des trois Services considèrent comme leur alma mater. Ici, l’esprit et les liens du cours et de l’escadron créent des liens éternels résultant d’expériences communes partagées. Le niveau suivant où des officiers sélectionnés des trois services suivent une formation conjointe est le Collège d’état-major des services de défense, qui est un exemple de la formation et de la compétence militaires indiennes. C’est ici que des officiers intermédiaires sélectionnés des forces armées indiennes et des fonctionnaires sélectionnés améliorent leurs connaissances de la mécanique du soldat au niveau de conception d’idées dans les domaines militaire, sociopolitique, économique et scientifique, et les intègrent. dans les aspects plus larges de la vie nationale. Le Collège de gestion de la défense est chargé d’inculquer des idées, des concepts et des pratiques de gestion contemporains à la haute direction des trois services. et les officiers de la fonction publique dans les aspects plus larges de la direction supérieure et de la stratégie de guerre. NDC fournit aux futurs décideurs les compétences et l’expérience nécessaires pour occuper des postes de direction dans le domaine de la sécurité nationale et des domaines associés.

Nous avons également l’ANC, le SFC et l’état-major intégré de la défense. Chacun a une tâche et un mandat distincts, mais ce sont les structures dont nous devons tirer nos leçons pendant que nous prenons les mesures audacieuses, nécessaires et confiantes pour créer les nouveaux commandements de théâtre qui sont aujourd’hui une nécessité plutôt qu’un choix.

La nécessité d’une approche unifiée de la guerre est apparue après la guerre de Kargil de 1999. Le comité d’examen de Kargil et le groupe de ministres de l’époque, outre le comité Naresh Chandra mis en place une décennie plus tard après l’attentat terroriste de Mumbai, avaient appelé à des changements structurels dans la gestion supérieure de la défense. Le comité d’examen de Kargil avait déclaré que les établissements militaires « semblent avoir développé un intérêt direct pour le statu quo ».

Certains pensent que les États-Unis ont un rôle expéditionnaire défini pour leur armée loin du continent ; d’où le besoin de commandements de théâtre comme le commandement indo-pacifique avec des moyens terrestres, aériens et maritimes. Alors que la Chine et les États-Unis ont atteint l’autosuffisance dans la production de défense, ce qui leur a permis de mener à bien cette réforme. L’Inde, d’autre part, doit augmenter la disponibilité de ses actifs jusqu’à ce qu’elle soit distribuée en priorité, avec la technologie et le matériel indigènes par l’autosuffisance. Nous avons également besoin d’une stratégie de sécurité nationale bien structurée suivie d’un service conjoint. Doctrine.

Il existe une différence entre l’articulation et l’intégration qui est bien comprise par tous les professionnels. La synergie est la clé et les insuffisances de nos structures doivent être surmontées. Nous devons nous intégrer et ne plus fonctionner en silos, c’est une « opportunité en or » ; Cependant, nous devons faire les choses correctement. À l’avenir, plus que jamais, l’avantage de la mission ira aux forces capables de se coordonner et d’agir ensemble dans tous les domaines. Observer, orienter, décider et agir ensemble, plus rapidement et avec plus d’effet que les adversaires, c’est l’avantage technologique de la prochaine génération.

S’il ne fait aucun doute qu’une évolution aura lieu et que l’organisation subira une certaine refonte, nous devons cependant faire le premier pas tout en nous assurant qu’il ne s’agit pas d’une solution sous-optimale qui doit être redéfinie, car ce n’est qu’alors que nous pourrons avoir et conserver un avantage sur nos adversaires dans un environnement multi-domaines. Nous devons agir car l’avenir n’est plus lointain avec la rapidité du changement qui nous entoure.

(L’examinateur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

