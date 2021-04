Thèbes annonce une enquête sur les insultes à Diakhaby

05/04/2021 à 20:42 CEST

.

Le président de LaLiga, Javier Tebaoui, il a dit que les images de la réaction de Mouctar Diakhaby vous faire penser que «quelque chose s’est passé & rdquor; dans le Ramón de Carranza, où le centre de Valence a dénoncé une insulte raciste de Juan Cala, et a annoncé avoir ouvert une enquête et souligné que, de retour sur le terrain après sa retraite, Valence a prêté attention à l’arbitre, qui n’avait rien entendu.

« Dans ce cas, les versions sont quelque peu contradictoires, mais le comportement du joueur de Valence aussi (montre que) quelque chose s’est passé », a-t-il déclaré dans des déclarations à ‘Vamos’ dans Movistar. « Quelque chose s’est passé dans le Ramón de Carranza et comme nous l’avons fait d’autres fois avec des incidents racistes (…) nous avons mené une procédure d’enquête interne et ce que nous devons faire est avec les vidéos et les images du parti, voir et clarifier ce qui s’est passé à cet instant, expliqua-t-il.

Thèbes Il a insisté sur le fait que «(voyant) la réaction du joueur de Valence, quelque chose s’est passé», et a souligné qu’ils «vont essayer de le clarifier». car LaLiga ne veut pas «qu’il y ait du racisme dans notre football».

«Nous essayons de trouver les images de toutes les caméras qui enregistrent le match pour clarifier la situation, ce qui nous correspond, comme nous l’avons fait avec les insultes à Iñaki Williams de la part de certains fans de l’Espanyol que nous avons réussi à identifier & rdquor;, se souvient-il.

Interrogé pour savoir si LaLiga aurait apporté son soutien à Valence au cas où il ne serait pas revenu sur le terrain, il a déclaré que l’autorité sur le terrain était l’arbitre. « L’autorité de tout ce qui se passe sur le terrain de jeu est l’arbitre et ses assistants et je me souviendrai que dans des cas similaires mais pas identiques, je pense que c’était Rayo-Albacete, c’est l’arbitre qui a décidé de suspendre le match dans ce cas. cas.pour quelques cris de racisme contre Zozulia & rdquor;, at-il souligné.

«L’arbitre est que celui qui doit prendre les décisions et ce que Valence doit faire est en fonction de ce que l’arbitre détermine. L’arbitre n’a rien entendu parce que je ne doute pas que s’il avait écouté, il aurait lui-même suspendu le match pour la période de temps qui, si je ne me trompe pas, a établi les règles. Ce que Valence a fait en retournant sur le terrain, c’est de prêter attention à ce que l’arbitre a dit, car il ne l’avait pas écouté », a-t-il déclaré.