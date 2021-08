Thèbes répond en attaquant la déclaration RFEF sur CVC

11/08/2021 à 12:27 CEST

Javier Tebas, toujours actif sur les réseaux sociaux pour exprimer son opinion sur les questions d’actualité et répondre aux critiques, l’a fait cette fois contre la Fédération royale espagnole de football (RFEF), qui a publié ce mercredi matin une déclaration estimant illégal l’accord entre la Liga et le CVC fonds, un accord très critiqué également par Barça et Madrid, via leurs présidents.

Pour tout cela, le président de la Liga a écrit un tweet critiquant le fait que la RFEF n’a pas publié de déclaration contre la Super League, qui a “liquidé le football espagnol”, et l’a fait pour “attaquer la Liga”, l’entité qui préside et entretient un duel constant avec la Fédération et, en particulier, avec son président, Luís Rubiales.

“Enfin, la RFEF publie la déclaration tant attendue sur la Super League soutenant l’UEFA et les ligues. Oh non ! Qu’en est-il d’un projet qui a liquidé le football espagnol ? Bien sûr, pour attaquer la Liga, ils ne manquent pas. Les instructions doivent être suivies… si les documents n’ont pas été étudiés !», a écrit le président de l’association patronale.

Dans le communiqué de la RFEF, elle dénonce que « l’opération, réalisée en l’absence de la moindre publicité et concours à la sélection de l’adjudicataire, comporte deux volets : celle liée à la commercialisation des droits audiovisuels, d’une part ; et le reste des activités du LNFP, qui constituent un ensemble hétérogène, d’autre part& rdquor ;.

Pour la RFEF, l’accord augmente les inégalités et rend une évolution raisonnable du format fondamentalement et définitivement impossible de la compétition de football professionnel en Espagne, rendant la compétition pétrifiée dans la pratique et en application de l’accord sans possibilité d’évolution ou ne pouvant être modifiée que lorsqu’un tiers extérieur à la structure sportive le décide ou accepte, un fait que “viole de manière flagrante la loi et le modèle sportif européen”.