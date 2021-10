Thèbes se prononce sur le public dans les stades

10/01/2021

Le à 20:16 CEST

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré ce vendredi qu’ils ne seront heureux que lorsqu’il y aura “cent pour cent d’audience dans tous les stades” puisque la Catalogne et le Pays basque maintiennent la capacité maximale à 60% malgré le fait que le Conseil interterritorial de la santé approuvé La suppression des restrictions.

« Il ne revient pas dans toute l’Espagne, et Tant qu’on ne rentre pas en Catalogne et au Pays basque, on n’est pas tous rentrés, nous serons heureux quand il y aura 100% de public dans tous les stades », a déclaré Tebas avant le début du gala des ambassadeurs de la Liga à Madrid.

Le ministère de la Santé et les communautés autonomes ont convenu mercredi de mettre fin aux restrictions de capacité dans les stades de football, qui seront occupés à cent pour cent à partir de ce vendredi. Cependant le gouvernement catalan n’a augmenté la capacité que de 40 % à 60 % et le gouvernement basque a décidé de conserver 60 %, entériné par la Cour supérieure de justice du Pays basque.

Tebas a également évoqué l’accord de la Liga avec le fonds d’investissement CVC Capital Partners, selon lequel les 39 clubs qui ont soutenu l’accord recevront 2 100 millions d’euros en échange de 9 % de leurs droits de télévision au cours des 50 prochaines années, contesté par trois clubs (Real Madrid, Barcelona et Athletic) dont la formulation finale doit être approuvée prochainement.

“Je crois qu’au mois d’octobre, nous aurons tout et il sera à nouveau emmené dans les clubs. Suivez le chemin qui a été balisé, la feuille de route du premier jour. Les défis dans les associations doivent s’habituer, mais aussi à ce que 39 clubs ont adhéré à l’accord avec le CVC. Nous suivons la même feuille de route », a déclaré Tebas.

Le premier exécutif de l’association des clubs professionnels s’est montré positif quant à la situation sportive et institutionnelle de Barcelone, dans une crise de mauvais résultats conjuguée à une très mauvaise situation économique, avec une dette reconnue de 1 350 millions d’euros.

“Les clubs traversent de bons et de mauvais moments institutionnels, le Fútbol Club Barcelona est un grand club, tout problème devient très important, les grands clubs sortent en tête et L’histoire de Barcelone a tellement d’années qu’il s’agit d’un problème spécifique et qu’il ira de l’avantEspérons qu’avec les bonnes décisions et la stabilité “, a déclaré Tebas, qui estime que dans le cas du club culé ” les choses sont grandement exagérées. “

Quant à l’autre grand club de football espagnol, le Real Madrid, qui a démontré sa bonne situation économique en demandant une augmentation de son plafond de salaire de 292 millions d’euros pour les économies sportives des autres saisons, Thèbes a reconnu que pendant la pandémie l’équipe blanche a fait “un très bon travail” dans les bureaux.

“Au cours des deux saisons pandémiques, ils n’ont pas perdu d’argent, ils n’ont reçu que des avantages, mais cette limite de salaire est la conséquence de travaux antérieurs. Non seulement c’est la pandémie, mais dans le passé, leur nombre a été très bon, ce qui fait ils ont cette limite de salaire extraordinaire », a-t-il souligné.

Tebas était très satisfait du retour de l’attaquant colombien Radamel Falcao dans le football espagnol avec sa signature pour le Rayo Vallecano.

“Je suis fou que Falcao soit venu et soit allé dans une équipe comme Rayo avec la particularité de ce club, je pense que cela fait que dans cette variété que sont les clubs de notre Ligue, Falcao dans une équipe comme Rayo donne une essence à la compétition plus belle qu’elle ne l’est. Nous sommes ravis de vous avoir”, a déclaré le président de l’association patronale du club avant son Gala des Ambassadeurs.