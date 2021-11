TheDataTeam : transformer les données existantes en nouveaux canaux de revenus

Rangarajan Vasudevan, fondateur et PDG, TheDataTeam

Par Srinath Srinivasan

Les startups et leurs produits en Inde sont bien accueillis en raison des nombreuses fonctionnalités efficaces de leurs produits et services qui découlent de la quantité massive de données qu’elles collectent et analysent. Cependant, les grandes entreprises présentes sur le marché depuis des décennies disposent déjà d’énormes volumes de données clients, mais n’ont peut-être jamais pu en tirer des informations sur les clients. TheDataTeam, basée à Chennai, cherche maintenant à changer cela.

« Nous voulons que les grandes entreprises offrent le même type de services agiles, personnalisés et sans tracas pour lesquels les startups d’aujourd’hui sont connues, en utilisant les données dont elles disposent déjà et en créant de nouveaux canaux de revenus. Nous le faisons avec notre produit qui exécute l’IA pour analyser les données », explique Rangarajan Vasudevan, fondateur et PDG de TheDataTeam.

La startup amorcée a déjà de grands noms tels que HDFC Bank, Singtel, Indian Oil sur sa liste de clients. « Aujourd’hui, il existe très peu d’options plug-and-play pour le type de cas d’utilisation souhaités par les grandes organisations », dit-il. Par exemple, il dit que les clients qui effectuent un achat dans une marque de détail pourraient obtenir des options de crédit personnalisées directement auprès des banques existantes dans lesquelles ils ont leurs comptes, au lieu que la marque de détail leur suggère un partenaire préféré et un plan ou une offre de crédit tendance.

Les produits logiciels de TheDataTeam permettent également aux marques de gérer leurs nombreux produits sur sa plateforme unique. « Dans le passé, une banque, disons, avait 20 à 25 produits. Des millions de titulaires de compte les achèteraient. C’était facile à gérer. Aujourd’hui, les banques ne peuvent plus placer les titulaires de compte dans ces compartiments spécifiques.

Chaque personnalisation qu’ils font est un produit en soi et unique au titulaire du compte. Essentiellement, nous parlons de millions de ces clients avec de nombreux produits personnalisés chacun. Tous ces éléments peuvent être rationalisés et gérés sur notre plate-forme », explique Vasudevan.

Les startups natives du numérique le font depuis le premier jour et nous voyons donc aujourd’hui des gens opter pour leurs services, s’éloignant des grandes entreprises traditionnellement. « Nous donnons maintenant à ces grandes entreprises le pouvoir de le faire elles-mêmes », ajoute-t-il.

Une conséquence immédiate de l’adoption d’une solution numérique basée sur le cloud apparaît dans les évaluations de la marque héritée. Les startups souhaitent utiliser le riche référentiel de données qu’elles collecteront au fil des ans pour promettre des rendements élevés à l’avenir. Cette promesse porte également leurs valorisations à des niveaux très élevés même si elles peuvent être aujourd’hui négatives en termes de liquidités. « Les anciennes marques disposent déjà de ce type de données collectées depuis des décennies et continuent de le faire. Nos produits les transforment simplement en une entreprise numérique native en utilisant ces données. Leurs valorisations finissent par croître sans limites par rapport à ce qu’elles sont déjà aujourd’hui », explique Vasudevan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.