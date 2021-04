TheGrefg devient un athlète Red Bull

Le streamer espagnol Twitch et créateur de contenu Fortnite Battle Royale – David “TheGrefg” Cánovas Martínez – est le dernier membre de la division des jeux de Red Bull après avoir révélé cette nouvelle passionnante aujourd’hui.

Cette annonce intervient quelques jours à peine après que le champion de la Fortnite World Cup Emil “nyhrox” Bergquist Pedersen ait obtenu le statut d’athlète Red Bull. TheGrefg, un vétéran de YouTube depuis neuf ans, a connu une montée en puissance dans le monde entier et dans la communauté espagnole. Originaire d’Alhama de Murcia, en Espagne, le joueur de 23 ans est l’un des streamers et créateurs de contenu les plus populaires impliqués dans Fortnite aujourd’hui.

TheGrefg a fait la une des journaux dans le monde entier il y a à peine trois mois lorsqu’il a révélé son skin Fortnite ICON Series devant 2,5 millions de téléspectateurs en direct sur Twitch. C’était une autre étape importante dans une carrière impressionnante. En effet, le créateur de contenu espagnol est devenu une partie de l’histoire à plus d’un titre. Il rejoint maintenant une longue liste de personnalités du jeu d’élite telles que le fondateur et PDG de 100 Thieves, Matthew “Nadeshot” Haag, qui se représentait autrefois en tant qu’athlète Red Bull.

TheGrefg annonce un partenariat avec Red Bull

❤ Red Bull x TheGrefg 💙 Oficialmente me convierto en atleta Red Bull por superar este reto 🚀 https://t.co/48F9HWS6se Un gran privilegio que me permitirá traeros un contenido, en vídeos y directos, a otro nivel. Gracias a todos y espero que estéis listos para lo que se viene. pic.twitter.com/jRBKCmUDkc – TheGrefg =) (@TheGrefg) 19 avril 2021

L’annonce Twitter de TheGrefg a coïncidé avec une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, où il compte près de 17 millions d’abonnés.

“Je deviens officiellement un athlète Red Bull pour avoir surmonté ce défi. Un grand privilège qui me permettra de vous apporter du contenu, en vidéos et en direct, à un autre niveau”, a écrit TheGrefg lors de sa traduction en anglais. “Merci à tous et j’espère que vous êtes prêts pour ce qui va arriver.”

La vidéo de 15 minutes comprenait une expérience palpitante. Le créateur de contenu a participé au parachutisme aux côtés d’un professionnel qualifié sous la bannière Red Bull. Il n’y a pas de moyen plus approprié pour TheGrefg d’annoncer son partenariat avec la marque de boissons énergisantes. Il espère apporter un contenu passionnant à ses millions de fans à travers le monde avec ce nouvel accord.

L’importance historique de Red Bull dans le jeu

Comme indiqué précédemment, le populaire streamer Twitch rejoint une liste toujours croissante de talents de jeu qui se sont associés à Red Bull dans une certaine mesure. L’un des plus importants est David “Walshy” Walsh. Walshy était un ancien joueur professionnel de Halo qui a passé de nombreuses années en tant qu’athlète sponsorisé. L’ancien professionnel de Call of Duty Nadeshot a également représenté Red Bull au cours de sa carrière de concurrent. Il l’a fait après avoir pris sa retraite et créé l’organisation d’esports 100 Thieves.

Plus récemment, l’icône du jeu Tyler “Ninja” Blevins et le champion de la Coupe du monde de Fortnite Emil “nyhrox” Bergquist Pedersen sont devenus deux des seules personnalités centrées sur Fortnite, un athlète Red Bull. TheGrefg est une autre dans la longue lignée de légendes à graver dans ce livre d’histoire. Il continue de battre des records et de briser les barrières dans les scènes de jeu et de streaming.

Image en vedette: TheGrefg