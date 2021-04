TheHxliday s’associe à Polo G pour un nouveau single ‘Wit Dat’

Aujourd’hui, le rappeur-chanteur-compositeur en plein essor TheHxliday continue sa coutume de partager de la musique lors d’occasions spéciales, cette fois en abandonnant le single écrasant «Wit Dat (feat. Polo G)» dans le respect de Jour de la Terre.

L’artiste de 19 ans qui plie les genres s’associe à la dernière star du Billboard Hot 100 Chart-Topping, Chicago MC Polo G, pour le premier single du prochain EP de TheHxliday, The Most Beautiful Disaster, à venir.

«Wit Dat (feat. Polo G)» est la dernière entrée d’une série impressionnante de productivité pour TheHxliday. Le jour de la Saint-Patrick, il a partagé le discours du conférencier “Opps», Qui était le premier single à suivre son récent EP, Batbxy. Sorti le jour du Nouvel An, Batbxy montre le talent étrange de TheHxliday pour les mélodies contagieuses et d’un autre monde.

À travers les six morceaux de l’EP, qui incluent des singles comme le morose «Thank U» et l’insouciant «Laugh A Little», le jeune artiste chante avec une énergie exaltante qui dément la douleur exprimée dans les paroles. Plus récemment, TheHxliday a publié un visuel émotionnel pour le banger influencé par le R & B «Nxbody», et un clip romantique pour son hymne d’amour de la génération Z «Batgirl».

Batbxy n’était que la première entrée dans ce qui s’annonce être une 2021 chargée pour TheHxliday. Depuis qu’il a commencé à publier sur SoundCloud à l’adolescence, il a composé plus de 1000 chansons, y compris son évasion émouvante de 2018 «Enemy», qui a attiré l’attention de l’équipe multimédia de dégustation Lyrical Lemonade, et des chansons pointues comme «Save Me», qui ont reçu les éloges de les goûts de Complex et Flaunt.

TheHxliday a une capacité étrange à mélanger des moments de fête ludiques avec des raps introspectifs qui plongent profondément dans ses complexités émotionnelles. Il est devenu l’un des musiciens les plus branchés du monde du rap en raison de sa capacité à transformer des histoires personnelles en maximes universelles.

«Wit Dat (feat. Polo G)» est un autre rappel de toujours garder un œil vigilant sur le calendrier – la saison Hxliday semble se produire à chaque fois qu’il y a un jour férié à célébrer.

Écoutez le dernier single de TheHxliday, «Wit Dat (feat. Polo G)», ici.