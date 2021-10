Thematic transforme tranquillement les licences musicales – voici une mise à jour

L’économie des créateurs est en plein essor, mais les droits musicaux sont plus déroutants que jamais. Thematic résout discrètement cela pour les créateurs de contenu et les artistes musicaux.

Lancé pour la première fois en 2018, Thematic met en relation des musiciens émergents et établis avec des créateurs de contenu numérique. L’approche de Thematic supprime le risque pour les créateurs en proposant de la musique pré-autorisée pour les vidéos YouTube, en automatisant les licences au moment du téléchargement. Les artistes musicaux bénéficient également énormément en ouvrant des fenêtres de licence de contenu pour des opportunités de découverte.

Bien entendu, l’UGC axé sur la musique connaît maintenant une croissance exponentielle sur une gamme d’UGC et de plates-formes émergentes, faisant de Thematic un partenaire incontournable pour les entreprises qui souhaitent adopter leur approche communautaire en matière de licences musicales.

Partenariat Twitch

Thematic vient de s’associer à Twitch pour sa nouvelle fonctionnalité Soundtrack by Twitch (Beta). Soundtrack propose aux joueurs de la musique dont les droits sont libérés pour jouer pendant leurs diffusions en direct. Le partenariat pour Thematic représente une excellente opportunité de faire évoluer les deux côtés de la plate-forme. Thematic pourra intégrer une sélection plus large d’artistes musicaux, tout en offrant aux artistes existants sur la plate-forme un autre canal de promotion, y compris la possibilité de rejoindre le programme d’affiliation Twitch.

Partenariat Shutterstock

L’algorithme de mise en relation de Thematic en fait un partenaire idéal pour Shutterstock pour la conservation des actifs. Il présente également les créateurs de la génération Z de Thematic à la plate-forme Shutterstock pour les photos, les vidéos et la musique. Le partenariat aidera à rationaliser le flux de travail de création de contenu pour ces créateurs, en leur fournissant une autre source pour leurs créations.

Partenariat Songtrust

Thematic a signé un accord de partenariat avec Songtrust pour donner aux artistes de musique indépendants plus de contrôle sur leur contenu et l’orientation de leur carrière grâce à des services d’administration de publication. En tant que première solution mondiale de collecte de redevances en libre-service au monde, Songtrust est un partenaire intuitif pour Thematic car il aide les artistes à gagner plus de revenus en voyant où ils laissent de l’argent sur la table. Les deux sociétés travaillent ensemble pour réduire les complexités liées aux droits musicaux et à l’édition.

En savoir plus sur le fonctionnement thématique

Thematic a développé une nouvelle technologie de mise en relation qui analyse la manière dont les chansons sont utilisées dans les vidéos des créateurs. Cela donne aux artistes plus d’opportunités de découverte organique, car les créateurs sont instantanément associés aux chansons parfaites pour leur contenu. L’algorithme thématique recommande aux créateurs de contenu des chansons qui correspondent à leur esthétique personnelle et au thème de leur vidéo.

À leur tour, les artistes, les labels et les autres titulaires de droits peuvent licencier leur contenu pour des fenêtres limitées afin de générer un boost promotionnel, voire viral.

En moyenne, les artistes utilisant Thematic voient leurs revenus Spotify et YouTube augmenter de 20 %, ainsi que l’ajout de 6 500 nouveaux fans à leur communauté.

Thematic se présente comme un échange pour les créateurs de contenu de la génération Z. Il s’est concentré sur l’élimination des mines antipersonnel traditionnelles que les créateurs numériques rencontrent généralement. À ce jour, la société a généré plus de 1,2 million de licences pour les créateurs tout en générant 20 milliards de lectures de chansons et en convertissant 11 millions de nouveaux fans pour les artistes musicaux.

“Notre moteur de curation analyse en permanence la manière dont les chansons interagissent et sont utilisées à la fois par notre communauté de créateurs et d’autres créateurs sur YouTube pour faire correspondre au mieux nos chansons aux thèmes vidéo”, a déclaré Michelle Phan, co-fondatrice de Thematic.

Michelle Phan est une icône mondiale de la beauté, une entrepreneure à succès et fait partie d’une classe de créateurs pionnière qui a contribué à définir «l’économie des créateurs». avec la mission de construire un écosystème plus équitable.