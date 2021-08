thème de Christian Nodal à Belinda pour le premier anniversaire | Instagram

Christian Nodal a été chargé à cette occasion de surprendre sa bien-aimée, Belinda et parmi les divers détails pour son premier anniversaire, une composition par le “sonorense” se pose.

Le premier anniversaire de mariage entre Belinda et Christian Nodal s’est déroulé avec style, comme de nombreux fans du couple acclamé s’y attendraient. Parmi les nombreux détails concernant la “pop star”, il y a les paroles d’une chanson.

C’était dans une vidéo dans le “Beli“semble très excité par toutes les surprises qui nodal chrétien prêts à lui montrer tout l’amour qu’il éprouve pour elle, les deux figures de la musique ont vécu un moment très romantique.

Devant un grand écran qui montrait des photos des deux, Belinda avait l’air très souriante au milieu d’un chemin plein de pétales de roses rouges tandis qu’en arrière-plan la chanson que le mexicain régional J’aurais écrit pour elle.

Tu te réveilles à côté de moi tous les jours et wow, je ne peux pas croire que tu es à moi, un an avec toi ne me suffit pas, j’en veux cent, jusqu’à ce qu’on vieillisse et que notre peau se ride, sois fidèle jusqu’au mort, vous pouvez entendre Christian Nodal jouer.

De son côté, l’interprète de “La fille de l’école“Elle apparaît très dans son style, spectaculaire et élégante dans une longue robe noire avec une grande ouverture sur un côté qui laissait voir une de ses jambes.

Au milieu des commentaires dédiés au couple, les adeptes du duo romantique ont déclaré s’attendre à entendre la mélodie complète.

Les vidéos du moment idyllique ont circulé sur diverses plateformes de médias sociaux, où leurs fans ont convenu qu’ils s’attendaient à ce que bientôt, le thème soit disponible dans les différentes applications musicales pour l’écouter en entier.

De même, d’autres doutes ont surgi à cet égard quant à savoir s’il n’aurait été créé que pour l’anniversaire ou s’il s’agirait d’un des thèmes de plus que Christián Jesús González Nodal a l’intention de commercialiser.

L’un des couples les plus acclamés dans le monde du divertissement aujourd’hui : “Le Nodéli“Ils ont fêté leur première année en couple le 4 août, c’est pourquoi l’auteur-compositeur-interprète a organisé une grande fête avec des fleurs, un délicieux dîner, un film et une mélodie spécialement pour la blonde !

Belinda et Christian Nodal se marieront bientôt, le chanteuse de 22 ans et la belle blonde a officialisé ses fiançailles le 25 mai.

Au milieu d’une soirée très romantique, l’auteur de “Au revoir mon amour“,” Des baisers que je t’ai donnés “, ” Dis-moi comment tu veux ” etc., Christian Jesús Gónzalez Nodal a proposé à l’interprète d’origine espagnole, Belinda Peregrín.

Les fiançailles ont été scellées avec une bague d’une valeur de plus de trois millions de dollars qui, lui-même Nodal aurait été envoyé pour se produire dans une bijouterie bien connue située à Los Angeles, en Californie ; “Bijoutiers de la Cité des Anges”.

Pendant ce temps, les détails sur le lien sont arrivés petit à petit, des proches du couple ont déclaré une partie de la cérémonie possible qui aurait lieu à deux endroits, au Mexique et en Espagne, comme on le présume.

Ce serait dans une interview passée que le frère de la future épouse du Sonora révélerait que le duo penserait à un double mariage, célébrant leur union dans un lien purement familial en Europe, où vit la plupart de sa famille et un autre au Mexique. .

Ce dernier serait dans la cathédrale de Mexico et il est destiné à être l’un des mariages les plus ostentatoires, bien que jusqu’à présent, peu de rapports aient été faits par le “Nodeli”.