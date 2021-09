Thème de vampire American Horror Story dans Red Tide inspiré de vrais meurtres

Les vrais meurtres de “Cape Cod Vampire” sont aussi terrifiants qu’on pourrait s’y attendre

American Horror Story vient de commencer à diffuser sa dixième saison et est revenu à un thème de vampire pour la première fois depuis Hotel. Red Tide, la première moitié d’une saison surnommée American Horror Story: Double Feature, a ouvert la nouvelle ère avec une paire d’épisodes qui sont les meilleurs et les plus effrayants qu’AHS ait ressentis depuis des années. Et cela est dû en grande partie aux sinistres véritables meurtres criminels qui ont apparemment inspiré le complot central et sanguinaire.

Red Tide se déroule à Provincetown, une ville de Cape Cod dans le Massachusetts – le cadre étrange parfait pour les horreurs givrées et vampiriques qui guettent la famille centrale de la nouvelle saison. Mais ce qui rend le décor plus terrifiant, ce sont les meurtres brutaux de huit femmes qui se sont produits à 10 minutes en voiture du vrai Provincetown, commis par un homme surnommé le vampire de Cape Cod.

Qui était le vampire de Cape Cod ?

En 1969, plusieurs corps ont été retrouvés de femmes assassinées et démembrées. Le procureur du district de Truro, la petite ville où les meurtres ont eu lieu, a déclaré que les corps des femmes avaient été enlevés de leur cœur, avaient été « coupés en autant de parties qu’il y avait d’articulations » et a affirmé qu’il y avait des marques de morsure trouvées partout sur les corps, ce qui a conduit le appuyez sur pour appeler le coupable le vampire de Cape Cod.

Suspecté pour les meurtres était Antone “Tony” Costa, un menuisier qui a utilisé le jardin où les corps ont été enterrés pour cacher de la drogue. Costa a été arrêté et emprisonné après avoir été condamné pour le meurtre de deux femmes, mais Costa a maintenu qu’il n’était pas le coupable et a écrit en prison que son alter ego connu sous le nom de Carl était plutôt responsable des meurtres. Helltown, un roman sur le meurtre, est sur le point d’être adapté en série après que la société de production de Robert Downey Jr a acquis les droits.

Quelles sont les similitudes avec American Horror Story : Red Tide ?

American Horror Story : Red Tide est un conte d’horreur sur la consommation de drogue, la toxicomanie, l’infection et le vampirisme. Le personnage central de Harry, joué par Finn Wittrock, est un écrivain qui, en déménageant à Provincetown, se retrouve rapidement mêlé à une histoire de meurtre, de toxicomanie et d’écrivains en difficulté faisant l’impensable pour réussir.

Quand Harry est aspiré dans le monde des drogues qui encouragent la créativité, ses effets secondaires le transforment en une créature assoiffée de sang qui a soif de sang et n’agit en rien comme Harry que sa famille connaît – semblable au vampire de Cape Cod affirmant que c’était son alter-ego qui a fait les tueries. American Horror Story: Red Tide fait directement référence au vampire de Cape Cod dans sa scène d’ouverture, où Harry raconte à sa femme Doris un meurtre qui s’est produit à Truro où une famille a été retrouvée tuée dans son lit avec des blessures au cou.

La saison 10 d’American Horror Story est-elle bonne jusqu’à présent?

Il est difficile à ce stade d’avoir une image complète de la qualité de la saison, car Double Feature est divisé en deux moitiés. Cependant, Red Tide a connu un début considérablement menaçant, ses meilleurs acteurs faisant ce qu’ils font le mieux. Le camp et le service de fans pour lesquels AHS est connu au cours de ses dernières saisons semblent être par la fenêtre en faveur d’une véritable menace et de la terreur, et le spectacle n’en est que meilleur.

Le cadre imprègne votre peau, avec son vent froid de bord de mer qui secoue la beauté fanée des façades en bois des maisons de Provincetown. Les rues sont infestées de vampires infectés connus sous le nom de Pale Ones – qui semblent attaquer la communauté, que ce soit le jour ou la nuit. L’une des séquences les plus effrayantes se déroule en plein jour, lorsque Doris (Lily Rabe) et elle et la fille d’Harry, Alma, sont poursuivies sans relâche par un vampire tremblant déterminé à y enfoncer ses dents. C’est vraiment effrayant.

Il y a une claustrophobie dans American Horror Story : Red Tide que Leila Latif, écrivant pour The AV Club, compare à juste titre à la pandémie de Covid. Les personnages sont piégés, se sentent peu créatifs et se séparent dans leurs conversations. Le discours dans les conversations passe rapidement des discussions sur la carrière qui est la plus importante pour savoir qui était le véritable méchant de Jaws. Latif le dit très bien lorsqu’elle écrit « ce qui ressemblait d’abord à un riff divertissant d'”Overlook Hotel by the sea” est en réalité beaucoup plus intéressant – une histoire qui reprend toutes les angoisses de l’époque où elle a été créée et nous les renvoie. ” Nous en avons un bon avec American Horror Story: Red Tide et le conte de vampires qu’il nous réserve.

Image présentée avec l’aimable autorisation de FX.

American Horror Story: Double Feature sera présenté en première sur Disney + en octobre pour le public britannique. Les saisons un à huit d’American Horror Story sont maintenant diffusées sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

Histoires recommandées par cet écrivain :

• Répondez à ce quiz et nous vous dirons dans quelle saison d’American Horror Story vous mourriez

• Chaque saison chaotique d’American Horror Story classée du pire au meilleur

• Répondez à ce quiz et nous vous dirons quel personnage de Sarah Paulson American Horror Story vous êtes

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return ; js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=352812984826567” ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Lien source