Theo Corbeanu devient la cible de Sheffield mercredi

Sheffield mercredi a finalisé la signature du prêt de l’ailier des Wolverhampton Wanderers Theo Corbeanu.

Theo Corbeanu rejoint Sheffield mercredi

L’international canadien @CorbeanuTheodor s’est joint à nous pour un prêt d’une saison de @Wolves 🤝#swfc – Sheffield mercredi (@swfc) 2 août 2021

Sheffield Wednesday veut revenir au championnat

Mercredi a subi une relégation en League One à la fin de la saison 2020/21, aidé en grande partie par une déduction de points. Cependant, le club est déterminé à rendre son séjour dans le troisième niveau court et cherche à recruter le bon calibre de joueurs pour les renvoyer dans le championnat.

Le dernier joueur à les rejoindre est le jeune Corbeanu, qui a non seulement impressionné beaucoup de gens dans son club actuel, Wolverhampton Wanderers, mais qui figure également déjà pour son équipe nationale du Canada, bien qu’il n’ait que 19 ans.

En fait, il est tellement apprécié à Molineux qu’il a déjà fait ses débuts pour les Wolves, bien qu’il ait été limité à seulement neuf minutes dans ce match.

Impressionnant pour les loups côté réserve

Cependant, l’ailier a régulièrement impressionné l’équipe réserve du club, marquant six buts en seulement 20 départs à l’âge de 18 ans. Le joueur offre également un niveau de polyvalence, car il peut jouer un rôle plus central à l’avant comme à l’extérieur.

Il est peu probable que Corbeanu entre dans l’équipe première de la Premier League pour l’instant, grâce à la quantité de talents dont les Wolves ont à leur disposition. Par conséquent, un mouvement de prêt pourrait profiter à toutes les parties et les Hiboux espèrent obtenir leur homme bientôt.

L’ailier apprécierait plus de temps de jeu

Le joueur lui-même pourrait utiliser plus de temps de jeu régulier pour continuer à améliorer son jeu et potentiellement se permettre de jouer plus régulièrement à un niveau plus élevé et plus compétitif. Les loups eux-mêmes seront heureux de laisser l’un de leurs espoirs prometteurs se défier davantage et Sheffield Wednesday sera heureux de renforcer leur équipe avec l’ajout d’un jeune ailier qui aura un point à prouver étant donné sa première véritable fissure dans le football de compétition.

Photo principale

Intégrer à partir de .