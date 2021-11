02/11/2021 à 16h47 CET

Albert briva

Theo Hernández n’a pas l’intention de quitter l’AC Milan, et malgré les offres qui lui sont faites, il souhaite rester longtemps avec l’équipe italienne.

Selon le portail Calcio Mercato, Manchester City l’a contacté pour connaître sa situation, mais a immédiatement fermé la porte à l’équipe « citoyenne ». Et il est prêt à faire de même avec le PSG, qui aurait également étudié la possibilité de l’embaucher. Leonardo, le directeur sportif parisien, est même l’un de ses plus grands fans.

L’ancien joueur du Real Madrid devrait prolonger de cinq ans avec l’équipe Lombard (jusqu’en 2026). Il bénéficierait également d’une augmentation de salaire, s’élevant à 4 millions d’euros par an. C’est presque trois fois plus que ce qu’il perçoit actuellement du côté de San Siro.

Hernández et Milan sont actuellement co-leaders de la Serie A. Malgré un carton rouge ce dimanche lors du choc remporté contre la Roma (2-1), le Français a largement contribué à ce bon début de saison en inscrivant un but et en fournissant quatre passes décisives. Il est le deuxième joueur le plus décisif de l’équipe de Stefano Pioli derrière Rafael Leao