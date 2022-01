Theo Hernandez Inching vers une prolongation de contrat avec l’AC Milan

Theo Hernandez a été tout simplement spectaculaire depuis qu’il a rejoint l’AC Milan. Son talent est largement remarqué et il est sur le point d’obtenir une prolongation de contrat bien méritée, selon Fabrizio Romano.

« Des pourparlers sont en cours pour ma prolongation de contrat avec l’AC Milan. Nous sommes à un bon stade – les négociations avancent, je suis tellement heureux ici depuis le premier jour », a déclaré Hernandez à Sky Sport.

Theo Hernandez Inching vers une prolongation de contrat

Une excellente combinaison

Theo Hernandez a rejoint Milan en 2019. Il jouait auparavant pour le Real Madrid et vient de terminer un prêt à la Real Sociedad. Ses liens avec le Real Madrid signifiaient qu’il était talentueux et il a été identifié par le directeur sportif milanais Paolo Maldini. Ceci, bien sûr, signifie beaucoup. Tout d’abord, Maldini reçoit une confiance sans pareil de la part des fidèles milanais. Deuxièmement, Maldini a joué comme arrière gauche, donc il connaît certainement une chose ou deux sur le poste.

Depuis son arrivée, le Français a consolidé sa place de meilleur arrière gauche de Serie A et l’un des meilleurs du football mondial. Il correspond également assez bien au système de l’entraîneur milanais Stefano Pioli. Pioli aime attaquer les arrières latéraux et il est difficile d’en trouver un meilleur que Hernandez. Le Français se précipite sur le terrain avec aisance, fouette de beaux et précis centres et a un long tir terrifiant. Plus que cela, il se positionne constamment dans une zone pour marquer. Cela était clair lors de la récente victoire 3-0 de Milan sur Venezia, où Hernandez a réussi un doublé.

Bien qu’il joue en tant que défenseur, Hernandez a inscrit quatre buts et cinq passes décisives en 17 matches de championnat. La saison dernière, il a produit sept buts et six passes décisives en 33 matches, il est donc en mesure de battre cela.

Hernandez n’a également que 24 ans. Il a potentiellement jusqu’à une autre décennie de jeu de haut niveau. Milan s’est trouvé un joyau d’arrière et son extension doit être la priorité absolue. Le noyau de jeunes de Milan est fort et Hernandez est au centre de tout cela.

