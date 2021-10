Theo Hernández, positif au coronavirus

13/10/2021 à 13:38 CEST

Adrien Rabiot n’a pas pu disputer la grande finale de la Ligue des Nations avec la France ayant été testée positive au coronavirus quelques heures plus tôt. Le duel s’est joué sans autre incident, mais après le duel un nouveau positif est apparu.

Il s’agit de Theo Hernández, l’ailier gauche de Milan, qui a été testé positif au coronavirus lors du dernier test réalisé chez lui. Le club ‘rossonero’ a indiqué que le joueur se trouvait bien à son domicile et « avait déjà informé les autorités sanitaires locales compétentes ».

Hernández était partant de la finale de la Ligue des Nations entre l’Espagne et la France et, en fait, était le protagoniste, puisqu’il a aidé dans le but controversé de Mbappé qui a fini par décider du titre. La voie porte quelques mois à haut niveau à Milan, mais désormais il va devoir s’isoler quelques jours sans pouvoir s’entraîner avec le reste de ses coéquipiers.