Theo Pourchaire se sent « fier » de rejoindre la « famille » ART pour 2022

Théo Pourchaire se dit « fier » de piloter à nouveau pour ART Grand Prix pour la campagne de Formule 2 2022.

Le pilote junior Sauber a conduit pour l’équipe la saison dernière et a énormément impressionné, devenant le plus jeune pilote à remporter une course de F2 lorsqu’il a remporté la victoire à Monaco.

Il a suivi cette victoire avec une victoire au sprint en Italie et une deuxième place dans la course principale en Russie, terminant finalement la saison P5 dans le championnat des pilotes.

Compte tenu de ses performances impressionnantes, il n’est pas surprenant que l’équipe ait choisi de le retenir pour la prochaine campagne, et le Français est fier de piloter à nouveau pour eux.

« Je suis fier de continuer en F2 avec ART Grand en 2022 », a-t-il déclaré.

« C’est un honneur pour moi de travailler avec une si belle équipe. Ce sera notre troisième année ensemble et c’est devenu comme une famille pour moi. Continuer avec eux dans le pré-curseur de la F1 est très excitant.

« Je tiens à remercier la Sauber Academy de m’avoir à nouveau accompagné. Ce sera une année chargée et je veux m’amuser et acquérir de l’expérience pour mon avenir.

« Nous sommes plus déterminés que jamais et nous viserons le titre F2 ».

La liaison @TPourchaire x @ARTGP reste encore un an 😘#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/JuGyxCqXyP – Formule 2 (@Formula2) 10 janvier 2022

Comme il l’a dit, ce sera sa troisième saison avec l’équipe avec lui qui pilotera également pour eux en Formule 3 en 2020.

Cette saison-là, il a raté de peu le titre, terminant P2 du classement à trois points du champion Prema de 2021 F2 Oscar Piastri.

L’équipe vise à faire un pas de mieux en 2022 et enfin à remporter son premier titre avec lui.

« Continuer notre aventure ensemble a du sens ! » a déclaré le team manager Sébastien Philippe.

« Théo a montré l’étendue de ses talents et ils sont nombreux, tant sur le plan individuel que sportif. Sa motivation et sa détermination sont au diapason de celles d’ART Grand Prix et la préparation hivernale se passe bien.

« Quand tu sais que tu as tous les atouts de ton côté, il n’y a qu’une seule chose que tu peux viser, le titre !

Il a été question à un moment que Pourchaire conduirait pour Alfa Romeo sur la grille de F1 en 2022, mais l’équipe a finalement choisi de signer Guanyu Zhou à la place, estimant qu’il était trop tôt pour le Français.