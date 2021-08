Theo Pourchaire surpris par la vitesse de la F1 lors de ses débuts en essais

La starlette adolescente Theo Pourchaire a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que les voitures de F1 soient aussi rapides qu’elles le sont après en avoir testé une pour Alfa Romeo pour la première fois.

Le pilote de Formule 2 de 17 ans s’est rendu au Hungaroring dans une Alfa Romeo 2019 quelques jours après le grand prix lors de sa première expérience au volant d’une voiture de haut niveau.

Le junior Sauber a parcouru les 300 km requis pour que les pilotes demandent une Super Licence FIA, dont l’adolescent aura besoin s’il veut passer à la F1 à l’avenir.

Mais après avoir réalisé un «rêve» en parcourant ses premiers kilomètres dans une Alfa C38, cela a alimenté son ambition de passer le plus rapidement possible à la Formule 1 – peut-être même la saison prochaine.

« J’y pense encore, ça fait du bien d’avoir piloté en F1 », a-t-il déclaré au magazine français L’Equipe après son essai.

«Je m’attendais évidemment à ce que ce soit très rapide, mais pas si vite. Tout est mieux qu’en F2 bien sûr. Tu freines plus tard et plus fort, tu passes les virages beaucoup plus vite grâce à l’aéro. C’est vraiment très impressionnant.

F1 😍 pic.twitter.com/oI1GIhhZRF — Théo Pourchaire (@TPourchaire) 7 août 2021

Le pilote de F2 se porte bien dans l’ensemble du championnat de cette saison, ayant remporté la course principale à Monaco et impressionnant dans sa voiture ART cette année.

Mais pour des problèmes qui ont causé deux abandons, il a terminé parmi les 10 premiers à chaque course qu’il a terminée jusqu’à présent cette saison, montrant une régularité qui attire l’attention en Formule 1.

Il aura 18 ans plus tard en août, ce qui le rendra officiellement éligible pour une course en Formule 1 la saison prochaine. Alors qu’il espère franchir le pas pour 2022, il fait confiance au jugement d’Alfa Romeo et de Sauber quant au meilleur moment pour lui d’être sur la grille de F1.

“Mon désir est évidemment de passer en F1 l’année prochaine, mais je suis toujours pleinement concentré sur la F2 et j’ai une confiance totale en Sauber pour faire les meilleurs choix pour moi”, a-t-il déclaré. « Ils m’aident beaucoup et ils m’ont toujours dit que mes résultats en F2 pourraient m’aider à entrer en F1.

«Je vais me concentrer sur la fin de la saison de F2 de la meilleure façon possible et une place dans les trois premiers du championnat serait idéale.

« Frédéric Vasseur et Beat Zehnder [Alfa Romeo team manager] analysent ma performance en détail et savent exactement ce que je vaux. Je suis sixième du championnat pour le moment mais ils savent que j’ai eu des problèmes.