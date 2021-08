Theo Rossi, star de “Sons of Anarchy”, décroche son prochain grand rôle au cinéma

La star de Sons of Anarchy, Theo Rossi, a un nouveau projet à l’horizon. Lundi, Deadline a annoncé que Rossi jouerait aux côtés d’Aubrey Plaza dans Emily the Criminal. Le film est un long métrage indépendant écrit et réalisé par John Patton Ford.

Emily la Criminelle suit une femme nommée Emily, jouée par Plaza, qui se retrouve au milieu d’une situation délicate. Emily est décrite comme une femme qui n’a pas de chance et qui est criblée de dettes. En conséquence, elle se tourne vers une arnaque à la carte de crédit qui l’entraîne finalement dans le monde dangereux du crime dans la région de Los Angeles. La descente d’Emily dans ce stratagème conduit finalement à des “conséquences mortelles”.

Rossi a été choisi pour incarner Youcef, un immigrant du Moyen-Orient avec de grands objectifs. Il est également décrit comme ayant beaucoup d’agitation. On ne sait pas comment le personnage de Rossi sera impliqué dans le drame d’Emily. L’ancien de Sons of Anarchy n’est pas le seul individu à avoir été choisi dans le film indépendant. Gina Gershon et Megalyn Echikunwoke seront co-vedettes dans le film. Il n’a été annoncé que mercredi que Plaza jouerait le rôle d’Emily dans ce film. Deadline a annoncé qu’elle jouerait dans le long métrage et serait l’une des productrices.

Rossi est récemment apparu dans Army of the Dead de Zack Snyder, sorti le 21 mai sur Netflix. Il a joué aux côtés d’un casting de stars qui comprenait également Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Harwick et Tig Notaro. Le film impliquait un groupe de mercenaires qui tentaient de réaliser un casse dans un casino de Las Vegas au milieu d’une épidémie de zombies. Army of the Dead a eu un long voyage à l’écran. Son développement a commencé en 2007. Mais, à cause du fait qu’il est passé de studio en studio, il n’a pas pu trouver de foyer. Hélas, il a commencé sa production à l’été 2019 et est finalement sorti plus tôt cette année.

Emily the Criminal ne sera pas le seul projet dans lequel Rossi jouera bientôt. L’acteur devrait également apparaître dans la série originale Netflix True Story, qui met en vedette Kevin Hart et Wesley Snipes. True Story suivra Hart’s Kid, une version fictive de lui-même, alors qu’il part en tournée comique avec son frère aîné Carlton, joué par Snipes. Rossi incarnera Gene, un super fan de Kid’s qui assiste à chaque représentation.