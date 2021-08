Theo Walcott admet être “assez triste” que Leo Messi ne soit pas allé en Premier League

08/12/2021 à 19:16 CEST

Le tumulte qui s’est créé après être devenu officiel la signature de Leo Messi par le PSG ne cesse pas. La multitude de personnalités du monde du football qui se sont prononcés sur la nouvelle continue de croître et dans ce cas, il a été Théo Walcott.

L’attaquant de Southampton s’est entretenu avec talkSport mercredi et a donné son avis sur l’événement historique L’équipe de Messi change. Je voulais aussi parler sur la nouvelle saison de Southampton qui commence ce week-end.

Walcott a admis qu’il était déçu pourquoi Il aurait aimé voir Messi dans l’une des grandes équipes de Premier et pas en Ligue française, cependant il est content du choix du joueur. “Je suis assez triste qu’on ne puisse pas le voir en Premier League” Il a avoué. ” J’ai eu la chance de pouvoir jouer contre lui dans sa célèbre équipe. J’ai l’impression que pour notre génération son arrivée en Premier League aurait été la cerise sur le gâteau“il a continué.

En tant que joueur d’Arsenal, Walcott a eu l’opportunité de jouer plusieurs fois contre Messi, qui à l’époque jouait pour le FC Barcelone et le joueur de Southampton a révélé qu’une fois il a supplié Messi de ne pas l’embarrasser pendant l’épreuve de force. “Je me souviens qu’il avait eu un corner et j’ai dit: “S’il vous plaît, ne m’embarrassez pas”, et il a fini par lui rendre le ballon. (pour un coin) alors j’ai fait mon boulot !” a-t-il rappelé.

Le joueur est arrivé à temps pour commencer la nouvelle saison de Premier League, qui commence contre Everton ce samedi et Walcott souhaite profiter du stade plein de fans après une si longue période. “J’ai l’impression que ça va être une saison très excitante, d’autant plus que les fans sont de retour et j’ai l’impression que c’est ce dont le football avait besoin et c’est ce dont j’avais besoin aussi.“Il a commenté. Le joueur a poursuivi en disant:”Le football n’est pas le même sans eux. Honnêtement, vous demandez à n’importe quel joueur, c’est tellement étrange de jouer sans fans. Je suis tellement content de les avoir récupérés maintenant“.