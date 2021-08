Theo Walcott admet qu’il est “assez triste” Lionel Messi n’est pas venu en Premier League et révèle qu’il a une fois supplié le nouvel homme du PSG de ne pas “s’en prendre à lui” lors du match d’Arsenal en Ligue des champions

Theo Walcott a admis qu’il était déçu que Lionel Messi n’ait pas rejoint un club de Premier League, mais est néanmoins enthousiasmé par le passage de la superstar au PSG.

L’attaquant de Southampton a rejoint talkSPORT mercredi pour discuter du passage historique de Messi dans la capitale française et de ses espoirs pour les Saints avant la nouvelle saison, qui débute ce week-end.

Walcott a joué contre Barcelone et Messi à une époque où ils étaient à juste titre considérés comme les meilleurs au monde

Le joueur de 32 ans, comme beaucoup, est triste que la superstar argentine ne puisse jamais honorer l’élite anglaise alors qu’il atteint la fin de sa carrière.

“Je suis assez triste que nous ne puissions pas le voir en Premier League”, a déclaré l’ancien homme d’Arsenal à talkSPORT.

« J’ai eu de la chance d’avoir pu jouer contre lui dans sa célèbre équipe.

« J’ai juste l’impression que pour notre génération, sa venue en Premier League aurait été la cerise sur le gâteau.

Le nouveau chapitre de Messi à Paris a commencé par une conférence de presse mercredi

“Je vais l’apprécier au PSG et je suis sûr qu’il pourra jouer contre des équipes anglaises.”

Walcott a joué contre Messi à plusieurs reprises au cours de ses jours à Arsenal.

Le plus souvent, il était du mauvais côté du résultat.

Et l’ancienne star anglaise du gaz a révélé qu’il avait une fois supplié Messi de ne pas l’embarrasser lors de l’un de leurs affrontements.

“Je me souviens qu’il avait eu un corner et j’ai dit:” S’il vous plaît, ne m’embarrassez pas “, et il a fini par passer le ballon en arrière [for a short corner] alors j’ai fait mon travail ! Walcott a rappelé.

Southampton lance sa campagne contre Everton ce samedi et Walcott savoure d’avoir des stades pleins de fans.

“Je sens que ça va être une saison très excitante, d’autant plus que les fans sont de retour et je pense que c’est ce dont le football avait besoin et c’est ce dont j’avais besoin aussi”, a-t-il déclaré.

« Le football n’est pas le même sans eux. Honnêtement, vous demandez à n’importe quel joueur, c’est tellement étrange de jouer sans fans. Je suis tellement content que nous les ayons récupérés maintenant.

Walcott pourrait bien avoir un grand rôle à jouer pour Southampton cette saison avec le départ de Danny Ings