Theo Walcott fait l’éloge de son coéquipier de Southampton Tino Livramento et dit que le diplômé de l’académie de Chelsea lui rappelle Gareth Bale, qui a pris d’assaut la Premier League

Après son arrivée de Chelsea lors du mercato estival, l’arrière droit de 19 ans Tino Livramento a été une lumière brillante dans l’équipe de Southampton cette saison.

Le défenseur a coûté 5 millions de livres sterling à l’équipe de Premier League et s’adressant à talkSPORT, Theo Walcott a fait l’éloge de son coéquipier.

Tino Livramento a excellé depuis qu’il a rejoint Southampton en provenance de Chelsea

Le manager Ralph Hasenhuttl lui a fait confiance mais sera ravi de voir son arrière droit lui rendre la pareille.

Les affichages remarquables de Livramento pourraient même le voir devenir l’une des bonnes affaires de la fenêtre de transfert.

Il a commencé chaque match de championnat pour le club jusqu’à présent cette saison et, ce faisant, a aidé son équipe à garder cinq feuilles blanches et a fourni un but et une passe décisive pour l’avenir.

Malheureusement pour son manager et toutes les personnes associées au club, ils pourraient se résigner à perdre Livramento car les Blues ont une clause de rachat de 25 millions de livres sterling.

Hasenhüttl sera sans aucun doute ravi de la performance de Livramento jusqu’à présent

Le plus grand compliment au jeune, cependant, est venu de son coéquipier Theo Walcott qui a fait l’éloge du jeune et l’a même comparé à Gareth Bale, qui est passé par l’académie de Southampton.

« Vous pouvez juste voir qu’il a une aura autour de lui », a déclaré l’ancien homme d’Arsenal lors de l’émission Boot Room de Darren Bent sur talkSPORT.

«Il a complètement changé, ce qui est vraiment agréable à voir quand vous avez un peu plus de confiance en jouant, il n’est pas aussi timide et timide là où il est un peu plus présent.

«Cela montre juste qu’il y a une future star là-bas, mais encore une fois, nous devons être prudents comme nous le faisons toujours, mais c’est pourquoi nous aimons le football, n’est-ce pas? Je ne peux pas me plaindre, il a été absolument fantastique.

Walcott (L) a été très impressionné par ce qu’il a vu de Livramento (C) jusqu’à présent

La brillante carrière de Bale est arrivée à Southampton en tant qu’arrière gauche

« Savez-vous quoi, il me rappelle un peu Gareth quand il est arrivé en tant qu’arrière latéral.

« C’est une grande déclaration bien sûr de le comparer à quelqu’un comme ça, mais juste sentir sa présence et sa façon de conduire, son rythme et sa puissance et ce n’est pas une surprise que vous sachiez ce qu’il va faire.

« Il est tellement fort avec le ballon et très intelligent et techniquement il est fantastique. »

«Il a de bonnes personnes autour de lui et ce qui est bien avec Tino, c’est qu’il a d’énormes joueurs autour de lui et je pense qu’il est important d’avoir des joueurs du même âge près de vous.

« Je me souviens de mon passage, j’avais pas mal de joueurs expérimentés [around me] ce qui est encore une fois très différent, donc je pense qu’il sera capable de s’intégrer parfaitement à la génération d’équipe qui se profile.

« Je pense qu’il aura une très bonne carrière. »

Bale a rejoint Tottenham pour 10 millions de livres sterling en 2007 et est finalement devenu l’un des meilleurs attaquants de la Premier League et d’Europe lorsqu’il a changé de poste.

Le Real Madrid a dépensé 85 millions de livres sterling pour lui en 2013 et il a joué 100 fois pour le Pays de Galles depuis.