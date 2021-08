Theo Walcott ravi des nouveaux ajouts à la Premier League alors que l’attaquant de Southampton exprime son admiration pour l’homme de 73 millions de livres sterling de Manchester United, Jadon Sancho

in

Theo Walcott s’est réjoui des arrivées de grands noms qui devraient illuminer la Premier League cet été.

Romelu Lukaku est sur le point de revenir à Chelsea dans le cadre d’un contrat de 97 millions de livres sterling avec l’Inter Milan, tandis que Manchester United a déjà déboursé 73 millions de livres sterling pour signer l’international anglais Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

Walcott a hâte de voir Sancho et Lukaku en Premier League

Et l’attaquant de Southampton se réjouit de voir de plus en plus de joueurs de haut calibre arriver de l’étranger pour venir exercer leur métier dans l’élite anglaise.

Walcott a déclaré à talkSPORT Breakfast: «La ligue est déjà la meilleure au monde, alors tous ces autres joueurs venant d’autres pays et apprenant différentes cultures et l’amenant en Premier League sont formidables.

« Les voir et jouer contre eux, c’est fantastique pour moi. J’ai fait partie d’une génération qui semble être une éternité, compte tenu de certains des joueurs avec lesquels j’ai joué.

« Maintenant, avec la prochaine génération de joueurs issus de toutes sortes de ligues, tout le monde veut venir en Premier League.

“Je suis vraiment excité de voir tous ces joueurs mais évidemment ça va être très difficile pour beaucoup de défenseurs, avec des [Romelu] Lukaku arrive.

“Jadon Sancho dont je suis aussi un grand fan. Les fans vont être assis et regarder ce qu’il peut faire avec le ballon.

.

Le football n’est rien sans fans

« Je suis vraiment content que ces joueurs arrivent dans la meilleure ligue du monde. Cela ne fera que l’améliorer davantage qu’il ne l’est déjà.

Pendant ce temps, Walcott savoure la perspective de voir les terrains de la Premier League bondés à ras bord le week-end d’ouverture.

“Je sens que ça va être une saison très excitante, d’autant plus que les fans sont de retour”, a déclaré le joueur de 32 ans avant une réunion avec l’ancien club d’Everton à Goodison Park.

“L’atmosphère [inside grounds] c’est ce dont nous avions besoin et c’est ce dont j’avais besoin aussi.

“Le football n’est pas le même sans fans, honnêtement vous demandez à n’importe quel joueur, c’est tellement étrange de jouer sans fans donc je suis heureux que nous les ayons récupérés.”