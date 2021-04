Theo Walcott rêvant de la gloire de la FA Cup avec Southampton en disant: “ Nous pouvons battre n’importe qui ” alors qu’il vise la finale contre Chelsea

Theo Walcott pense qu’il n’y a aucune raison pour que Southampton ne rêve pas de la gloire de la FA Cup cette saison.

L’attaquant s’est adressé exclusivement à talkSPORT avant son affrontement en demi-finale contre Leicester à Wembley dimanche, que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT, coup d’envoi à 18h30.

. – .

Southampton a battu Shrewsbury, Arsenal, Wolves et Bournemouth en route pour les demi-finales de la FA Cup

Beaucoup auraient des Saints comme l’équipe la plus faible de la compétition, mais Walcott a averti tous les sceptiques de les radier à leurs risques et périls, insistant sur le fait qu’ils peuvent battre n’importe qui le jour même.

S’adressant à Sam Matterface, il a déclaré: «C’est un tel cliché, mais nous avons ce match très difficile contre Leicester. Mais pourquoi pas [dream about winning]? Nous n’avons pas encore concédé de but dans la compétition.

«Nous allons en profiter et si nous jouons avec les capacités que nous savons que nous pouvons, surtout dans la première moitié de la saison, nous pouvons battre n’importe qui. Quand nous travaillons tous ensemble, nous ne sommes pas gentils de jouer contre.

«Je ne pensais pas être à nouveau en demi-finale de FA Cup. C’est l’un de ceux où j’ai l’impression que cela pourrait être un moment très spécial pour moi et pour l’équipe.

.

Walcott a déjà deux médailles de vainqueurs de la FA Cup, mais ni l’un ni l’autre avec Southampton

Battre Leicester et une date finale de FA Cup avec Chelsea, qui a battu Manchester City en demi-finale, attend le 15 mai.

Le seul triomphe de Southampton en FA Cup est survenu en 1976, alors qu’ils ont atteint la finale pour la dernière fois en 2003.

Walcott est déterminé à créer des souvenirs plus heureux de la Coupe pour les fidèles de St Mary, ajoutant que le fait que les fans seront à la demi-finale n’a fait que motiver davantage l’équipe.

Il a ajouté: «Cela signifie tellement. Pour un club comme Southampton, être en finale et, espérons-le, progresser, cela montre simplement que le club essaie de progresser dans la bonne direction.

.

Wembley en accueillera 4000 pour la demi-finale, cependant, tous les participants doivent être locaux du stade national.

«C’est cette incitation supplémentaire que vous avez des gens là-bas, et ils veulent juste passer une bonne journée et voir un match de football. Ils ne l’ont pas eu depuis si longtemps et nous ne l’avons pas non plus.

«J’espère que tout le monde pourra suivre les règles et s’assurer que tout se passe bien, car c’est ce que nous voulons. Nous voulons que les fans reviennent maintenant. Ça fait trop longtemps.

«Beaucoup de joueurs que je connais en ont marre maintenant de simplement jouer un match, parce que c’est ce que ça fait parfois, juste un autre match de football.

«Ce bourdonnement de voir tous les fans à Wembley, c’est ce dont il s’agit, c’est pourquoi nous l’aimons tellement. Quand vous voyez les sourires sur les visages des enfants et que vous prenez des selfies avec eux après les matchs, nous avons raté tout cela. “