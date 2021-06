Theo Walcott suggère que Sol Campbell devrait avoir une statue en dehors des Emirats et se demande pourquoi la légende d’Arsenal n’a pas été capitaine de l’Angleterre plus de trois fois

Theo Walcott pense que Sol Campbell mérite une statue à l’extérieur de l’Emirates Stadium pour ce qu’il a accompli à Arsenal.

Campbell a rejoint les Gunners en 2001 lors d’un transfert gratuit très controversé de Tottenham – quelque chose dont il est encore abusé à ce jour.

Campbell était une figure à part entière pendant une partie importante de l’histoire d’Arsenal

Il a ensuite fait 197 apparitions pour Arsenal en cinq saisons et a remporté deux titres de Premier League, deux FA Cups et a marqué lors d’une finale de Ligue des champions.

L’arrière central faisait partie de leur célèbre campagne Invincibles et était l’un des meilleurs défenseurs du monde à son apogée.

Arsenal a commémoré cinq légendes avec des statues à l’extérieur de leur stade ; Tony Adams, Dennis Bergkamp, ​​Herbert Chapman, Ken Friar et Thierry Henry.

Henry et Bergkamp faisaient également partie de la campagne invaincue pour le titre 2003/04 et on a demandé à Walcott où se classe Campbell dans la liste des légendes d’Arsenal.

« C’est difficile de comparer Sol à des gens comme Thierry. Beaucoup de gens regardent les attaquants, ils le font toujours », a déclaré Walcott dans un nouveau talkSPORT spécial, Being Sol Campbell.

«Mais Sol, pour moi… le fait qu’il soit parti de Tottenham et la quantité de bâton qu’il a transféré à Arsenal, puis gagne tout et marque en finale de la Ligue des champions.

Henry est le meilleur buteur d’Arsenal et a une statue en dehors des Emirats

« Il se classerait juste en dessous de Thierry, parce que Thierry est mon idole et ce qu’il a fait pour moi.

« Sol était 100 % plus un leader que Thierry.

“Je suis assez surpris que Sol n’ait pas non plus de statue, car c’est le genre d’impression qu’il a apporté à Arsenal.”

GETTY

Campbell était l’un des meilleurs défenseurs du monde à son apogée

Campbell faisait également partie de la célèbre “Golden Generation” d’Angleterre, réalisant 73 représentations entre 1996 et 2007.

Mais il n’a été capitaine de son pays que trois fois avec Alan Shearer et David Beckham les capitaines permanents au cours de cette période.

Walcott a déclaré: «73 sélections et capitaine de votre équipe nationale à trois reprises est embarrassant. Je ne comprends pas.

«Quiconque est capitaine, oui en soi peut être bon. Pour moi, il n’y avait pas de meilleur leader que Sol car il a tout laissé sur le terrain.

«Chaque fois que nous sortions d’un match, tout son équipement était trempé et de la boue partout, son visage était couvert de sang. C’est à quel point cela signifiait pour lui, d’être capitaine de l’Angleterre seulement trois fois, pour moi, c’est vraiment frustrant et ça fait vraiment mal. Il aurait dû être capitaine de nombreuses autres occasions.

Campbell a joué pour l’Angleterre entre 1996 et 2007, faisant 73 apparitions

Campbell a écrit dans son autobiographie qu’il aurait été capitaine de l’Angleterre « pendant plus de 10 ans » s’il avait été blanc, soulignant le fait que Michael Owen a été capitaine de l’équipe huit fois.

Dans un documentaire spécial talkSPORT diffusé ce jeudi, Being Sol Campbell, dans lequel Alex Crook jette un regard sur sa vie et poursuit sa quête pour revenir dans la gestion du football, l’homme de 46 ans a révélé qu’il maintenait ses affirmations.

“J’aurais certainement été beaucoup plus capitaine de l’Angleterre”, a déclaré Campbell.

« Quand vous devenez l’un des meilleurs défenseurs du monde, que vous êtes capitaine de votre équipe, que vous passez de capitaine à vice-capitaine à aucun capitaine et que vous devenez l’un des meilleurs défenseurs du monde.

“Pour moi, j’aurais certainement été capitaine plus de trois fois.”

Campbell a joué dans six tournois majeurs pour l’Angleterre

Était-ce une décision consciente d’en haut ou un parti pris inconscient ? « Qui sait », a-t-il répondu.

“Tout ce que je sais, avec ce que j’ai fait en tant que footballeur, j’ai été l’un des meilleurs au monde, pas seulement en Angleterre, pendant au moins deux ou trois ans.

«Je suis passé de capitaine à plein temps à vice-capitaine, puis à aucun capitaine et personne ne l’a expliqué.

« Pourquoi devrait-il être à moi de chercher des réponses ? C’est aux pouvoirs en place de dire “Je pense qu’il devrait l’être” ou au manager de l’époque.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait plus d’attributs pour être capitaine que Michael Owen, il a répondu : « Beaucoup plus. Tous. J’aurais sûrement dû être un concurrent.

« C’était un environnement tellement différent. Les gens regardaient des choses différentes, ils ne regardaient pas les personnages, ils regardaient les sponsors et ceci et cela. Ça ne devrait pas être comme ça.

Écoutez talkSPORT jeudi à 19 heures pour entendre « Being Sol Campbell » – un documentaire spécial sur l’une des plus grandes personnalités du jeu