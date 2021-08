Theo Walcott sur le fait d’affronter Lionel Messi et Neymar, le mur jaune du Borussia Dortmund et les messages d’anniversaire « étranges » qu’il a reçus en raison de crier au Peep Show

in

Au cours d’une carrière senior qui a duré presque 16 ans, Theo Walcott a vu beaucoup de choses.

Il était le prodige dont tout le monde voulait un morceau lorsqu’il a fait irruption sur la scène à l’âge de 16 ans avec Southampton en 2005.

. – .

Walcott a suscité l’intérêt de Chelsea et Liverpool, mais a choisi de rejoindre Arsenal à l’âge de 16 ans.

Il est maintenant de retour là où tout a commencé, rendant officiellement son prêt d’Everton permanent plus tôt cet été

Et en janvier 2006, quelques mois avant son 17e anniversaire, Walcott a été recruté par Arsenal avant de remporter une convocation choc dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde cet été-là.

Arsenal était sa maison pour les 12 prochaines années et être dans un club de cette stature a sans aucun doute conduit à de nombreuses opportunités.

Il a joué contre certains des plus grands clubs du monde, dans certains des stades les plus emblématiques contre certains des meilleurs joueurs à avoir jamais joué.

Walcott cite sans surprise Barcelone quand ils avaient ce trio mortel de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar à l’avant comme l’équipe la plus difficile qu’il ait jamais affrontée – cela à un moment où Arsenal semblait être tiré contre l’équipe espagnole chaque année !

.

“MSN” était un trio formidable et a aidé le Barça à devenir champion d’Europe en 2015

“Cette équipe était tout simplement incroyable”, a-t-il déclaré à talkSPORT. “Quand vous jouez contre cette équipe au Camp Nou et quand ils sont venus aux Emirats, cela dit tout d’avoir ces trois devant.”

Le séjour de Walcott à Arsenal l’a vu jouer dans des atmosphères imposantes à travers le continent, notamment au Camp Nou et à l’Allianz Arena du Bayern Munich.

Cependant, le Westfalenstadion du Borussia Dortmund est le facteur décisif en termes de meilleure atmosphère qu’il ait connue.

getty

Cela intimiderait même les adversaires les plus coriaces

Il a ajouté : « J’ai joué dans des stades fantastiques. J’ai joué à Arsenal pendant une grande partie de ma carrière, même voir le soutien à mon retour à Southampton a été fantastique.

«Mais celui qui ne fait que le laisser présager devrait être Dortmund. Je me souviens avoir joué là-bas il y a de nombreuses années, le mur est tout simplement incroyable et quand l’équipe y va et ils se lèvent tous un par un.

« Ils vont tous jusqu’au mur et c’est juste un spectacle incroyable à voir. Ce sera vraiment agréable de revoir cela maintenant que les fans reviennent lentement et cela leur a vraiment manqué. »

Il a joué pour Southampton et Arsenal, tout en passant de bons moments à jouer pour l’Angleterre – mais Walcott est également devenu une star improbable de la sitcom de Channel 4 Peep Show.

Le 16 mars 2019 était un grand jour pour le joueur alors qu’il avait 30 ans, mais cela a également déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux de la part des fans de la série.

Dans un épisode, Jez (interprété par Robert Webb), a eu l’idée de gagner ses millions en vendant le titre “Three-O Walcott” à un journal tabloïd le jour spécial de Walcott.

Walcott ne regarde pas l’émission, il a donc été accueilli par une série de messages inattendus « Three-O Walcott » le jour même et avait besoin de quelqu’un pour lui expliquer pourquoi il y avait tout cet intérêt pour lui !

Il a déclaré : « J’ai reçu beaucoup plus de messages que prévu ! Je ne savais pas ce que c’était à l’époque et je recevais plein de trucs et les réseaux sociaux explosaient.

“Beaucoup de messages étranges ce jour-là et je n’avais vraiment aucune idée de ce que c’était au début jusqu’à ce que quelqu’un me l’explique. C’était bien amusant !

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store