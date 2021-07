Theophilio lance sa collection Swim – WWD

Theophilio nager

Photo de courtoisie

Edvin Thompson, designer de Theophilio et récipiendaire du CFDA/Vogue Fashion Fund, a lancé sa nouvelle collection de natation lors de la Miami Swim Week.

La collection swim s’inspire de sa patrie, la Jamaïque, et de ses levers et couchers de soleil. « Les couleurs utilisées dans cette collection m’ont rappelé les nombreux moments vécus dans les collines de la Jamaïque. La campagne était mon monde, c’était tout ce que je savais en grandissant en Jamaïque. Les couleurs vibrantes me rappelaient constamment à quel point j’étais vivant. Les rivières et les océans ont facilité de nombreuses activités juvéniles. Je veux conserver cette image avec cette collection de natation », a-t-il déclaré.

Les ensembles de bain coûtent 135 $, les coiffes 90 $ et les mini-robes 225 $, tous disponibles à la mi-août.