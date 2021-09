Theophilio RTW Printemps 2022 – WWD

Pour ses débuts dans un défilé à la Fashion Week de New York, Edvin Thompson de Theophilio s’est inspiré d’Air Jamaica, qui avait été la compagnie aérienne nationale en Jamaïque de 1968 à 2015. Un avion de cette compagnie aérienne était le premier avion sur lequel Thompson a volé lorsqu’il a immigré vers Amérique en 2002. Enfant, il aimait tout de l’expérience. Des boulettes frites aux uniformes colorés que portaient les membres d’équipage, en passant par les vols de champagne et le magazine Sky Writing Inflight.

Le regard: Une version mise à jour de ce que les habitants de la Jamaïque ont porté au fil des ans.

Citation à noter : “La compagnie aérienne n’est pas seulement un chez-soi, mais un exemple attachant de fierté jamaïcaine et de partage de la culture avec le monde.”

Aspect clé : Une puissante robe boutonnée en cuir noir sans manches avec des lignes vertes à l’épaule, qui était le premier look pour ouvrir le spectacle; une robe en maille verte et jaune froncée pastel douce; une élégante robe à manches longues en crochet bleu tie-dye; des notes de pièces en jean fortes comme une jupe avec une fente sur le devant, une veste en jean surdimensionnée et un short en jean allongé. Des notes du drapeau jamaïcain peuvent être trouvées dans des pièces comme une chemise courte au crochet associée à un bas de bain; un haut sans manches avec une jupe assortie, une robe polo sans manches et un catsuit moulant.

Les plats à emporter : Thompson reste fidèle à son héritage et conçoit dans cet esprit. La Jamaïque sera toujours pour lui son chez-soi et aussi un lieu de référence lorsqu’il cherche l’inspiration.