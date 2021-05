Théorie critique de la race, confusion entre les sexes ⋆ 10z viral

Les étudiants d’Alexandrie, en Virginie, se font asperger de théorie critique de la race par les écoles publiques et l’organisation locale de baseball Little League. C’est la vertu de la signalisation sur les stéroïdes.

Le 24 mai, la présidente du conseil d’administration de la Petite Ligue, Sherry Reilly, a envoyé un courriel à tous les entraîneurs et membres du conseil d’administration ordonnant l’annulation des entraînements afin qu’ils puissent assister à un atelier «Le sport peut combattre le racisme». Les jeunes joueurs de baseball appliqueront à leur tour la théorie critique de la course de leurs entraîneurs à la place des balles au sol. L’atelier n’est pas facultatif.

L’organisation Alexandria Little League (Alexandria a participé à la Little League World Series 2017, voir la photo ci-dessus) s’associe à la Positive Coaching Alliance (PCA) pour confondre les enfants et les adultes sur les relations raciales aux États-Unis et plus encore. Casey Miller, porte-parole de la PCA, a nourri le Washington Free Beacon des absurdités suivantes:

«Nous voulons que les enfants aient une expérience positive de renforcement du caractère des jeunes, ainsi que des ressources et une formation qui autonomisent les jeunes entraîneurs et les parents. La façon dont nous définissons la culture est basée sur la façon dont nous plongeons dans le «nous» à propos de cette déclaration. Que signifie faire partie du nous? Chaque personne, quel que soit son parcours ou à quoi elle ressemble, doit se sentir partie intégrante du nous. »

Les thèmes centraux de l’atelier critique sur la théorie raciale comprennent: «Créer un climat bienveillant», «Modèle de comportement antiraciste» et autres. Les entraîneurs sont formés à percevoir leur propre «racisme intériorisé» et à devenir des flics «racistes institutionnels» dans la communauté. Ils sont également invités à profiter des «opportunités d’apprentissage contre le racisme».

PCA a commencé la formation Sports Can Battle Racism en juin dernier après la mort de George Floyd. La bibliothèque de ressources en ligne de l’alliance pour «vaincre le racisme dans le sport» émule également une formation théorique critique dans les écoles publiques voisines de Virginie.

La propagande endoctrine les athlètes du secondaire dans l’appropriation culturelle, le soi-disant racisme systémique, l’égalité, l’intersectionnalité, le privilège et plusieurs autres domaines. L’alliance est également un cheval de Troie pour l’agenda LGBT. Cela contribue à répandre la confusion entre les sexes chez les jeunes.

Un guide sur l’identité de genre fait la promotion de plus de 70 options de genre. Le site Web de la PCA répertorie cinq points à retenir pour les alliés transgenres et une section sur la façon d’améliorer la vie des athlètes LGBT. Le genre «transcende[s] la biologie », affirme à tort le guide, et est« très complexe car les gens peuvent s’identifier de diverses manières ».

Alexandrie n’est pas la première ville à s’associer à la PCA pour la justice sociale. Il est saturé partout aux États-Unis. La Youth Development Foundation de la Major League Baseball, la Silicon Valley Community Foundation, la Miami Marlins Foundation et la S&P Global Foundation s’associent à cet effort d’endoctrinement de gauche pour assombrir l’esprit des enfants impressionnables. La nouvelle de cet endoctrinement insidieux justifie davantage les nouvelles récentes de la chute de popularité de la Major League Baseball. Du niveau des jeunes à la Major League Baseball, le sport a clairement perdu son chemin.

Le conseil consultatif de l’APC comprend un who’s who de célébrités sportives, notamment: Dusty Baker, Shane Battier, Phil Jackson, Steve Kerr, Doc Rivers et Herm Edwards.

Les parents d’Alexandrie sont à juste titre bouleversés. Un père a appelé PCA un tas de vertus signalant des corps occupés.