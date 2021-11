Théorie critique de la race : d’où vient-elle ?

Nous avons tous entendu le terme « Théorie critique de la race » ou « CRT », lancé récemment. On peut difficilement ne pas en entendre parler si l’on suit l’actualité du tout.

Selon beaucoup, la récente élection de Glenn Youngkin en tant que nouveau gouverneur de Virginie est en partie due au fait que le CRT est devenu un problème dominant, en particulier sa présence dans les écoles publiques de Virginie.

L’adversaire de Youngkin, cependant, l’ancien gouverneur Terry McAuliffe, continue d’insister sur le fait que la CRT n’est pas enseignée dans les écoles de Virginie, et que dire que cela équivaut à un « sifflet de chien » pour les suprémacistes blancs et leurs instincts les plus bas.

Petit aparté : si un « sifflet de chien » n’attire que les suprémacistes blancs, pourquoi les seuls qui semblent l’entendre et en parler sont les médias grand public sur CNN et MSNBC ? Je me demande juste.

Pour entendre les journalistes des médias grand public et les têtes parlantes, McAuliffe a raison et cela n’est pas enseigné dans les écoles de Virginie. Les parents de Virginie hésitent, croyant que les médias grand public leur demandent de nier leurs yeux menteurs. Ils voient le CRT dans les écoles et ses effets sur leurs enfants tous les jours, alors comment McAuliffe, les médias et al. dire le contraire ?

Il est temps de mener une enquête calme et rationnelle sur ce qu’est la théorie critique de la race et sur quoi porte toute l’agitation actuelle. On espère que cela éclairera ceux qui ont l’esprit ouvert.

Pour commencer par les bases, la théorie critique de la race est un outil, une forme d’analyse appliquée au droit qui permet de mieux comprendre le développement du droit, son application et ses conséquences. C’est ce qu’il prétend faire.

En tant que tel, techniquement parlant, le CRT n’est PAS enseigné en Virginie ou dans les écoles publiques de tout autre État. Mais ceux qui disent que ce n’est pas enseigné dans les écoles jouent vite et librement avec la langue ici.

Le problème survient lorsque certains – certains – qui utilisent le CRT comme outil d’analyse de l’histoire et de la structure du droit parviennent à des conclusions basées sur leurs interprétations de cette analyse qui incluent des notions telles que « l’Amérique est structurellement raciste » ou que « les Blancs sont intrinsèquement racistes ». «

Le problème, c’est que les écoles publiques, sans parler des consultants qui poussent ces idées et gagnent beaucoup d’argent en le faisant, ont accepté les conclusions de CERTAINS praticiens du CRT et s’en sont ensuite servies. Ils le font par une acceptation non critique de certaines idées qui peuvent coïncider avec le CRT sans comprendre ou pratiquer la discipline elle-même.

La théorie critique de la race a ses utilités. Lorsque des lois ont été adoptées qui punissaient pénalement les utilisateurs de crack beaucoup plus sévèrement que ceux qui consommaient de la cocaïne en poudre, il était certain que la loi punissait les communautés minoritaires plus brutalement que les communautés blanches plus riches. Souligner de tels déséquilibres raciaux dans la Loi est une bonne chose. Et ces lois ont depuis été mises à jour.

Un point doit être clarifié : il y a une énorme différence entre dire qu’il existe, historiquement parlant, des structures racistes dans la loi et la culture américaines d’une part, et dire que l’Amérique est structurellement raciste dans son intégralité d’autre part.

Parce que l’on peut signaler une loi qui a clairement une intention raciste – pensez aux lois sur la ségrégation dans le sud de Jim Crow – il ne s’ensuit pas nécessairement que toutes les lois ont donc une intention raciste. Les utilisateurs responsables de CRT le savent. Les bonimenteurs du CRT qui flattent les administrateurs scolaires et publient des livres comme White Fragility et How to be an Anti-Racist le savent et le cachent, ou sont tellement motivés par l’idéologie qu’ils ne peuvent tout simplement pas le voir. Plus à ce sujet momentanément.

Et, diront les cyniques, tant que l’argent est bon, pourquoi le remettre en question.

Ce qui se passe réellement, et est souvent mentionné mais rarement expliqué, c’est que ceux qui concluent que l’Amérique est un pays essentiellement et inéluctablement raciste travaillent dans un cadre de référence marxiste.

Karl Marx enseigne que l’histoire sociale de l’homme est une histoire de conflit de classe. Marx visualise la hiérarchie sociale qu’est la société selon les lignes d’une pyramide.

Les interprétations de Marx et de sa notion de classes peuvent varier énormément, mais pour des raisons de simplicité, autorisez le bas de la pyramide à être rempli par le prolétariat, des travailleurs qui ne possèdent rien d’autre que leur propre travail, ainsi que les ressources naturelles disponibles.

Les travailleurs, après tout, sont une sorte de ressource naturelle à la disposition de ceux qui embauchent.

L’échelon suivant de la pyramide comprend les commerçants et les propriétaires d’usines – capitalistes ou bourgeois – qui embauchent des travailleurs pour un salaire et profitent ensuite de la « plus-value du travail » fournie par les travailleurs. Ainsi, la relation entre le prolétariat et les capitalistes est une relation d’exploitation.

Sont inclus dans cet échelon capitaliste les banquiers, la classe professionnelle et ceux qui possèdent les ressources naturelles inertes et les modes de transport de ces ressources naturelles, par exemple, les barons des chemins de fer, les magnats du transport maritime et du camionnage.

Au-dessus des capitalistes se trouve l’échelon représenté par les vrais riches et puissants, une élite qui fixe en fin de compte les limites et les normes à suivre par les autres classes.

Ceux-ci incluraient ceux qui ont le poids financier et gouvernemental pour influencer l’adoption de lois pour la société dans son ensemble.

Et quel est le but de ces lois, selon Marx : c’est de protéger et d’étendre les intérêts de l’élite riche et puissante. Et à cause de leur argent et de leur pouvoir, ils contrôlent les pouvoirs de police qui appliquent ces lois qui leur profitent et étendent leur contrôle sur la société.

Ainsi, pour Marx, les ouvriers agricoles de la terre, les ouvriers agricoles, ainsi que les ouvriers d’usine et d’autres ouvriers sont exploités par des agriculteurs propriétaires à la recherche de profits ainsi que des propriétaires d’usines et de magasins générant des profits pour eux-mêmes, tout en soutenant la classe d’élite. qui, par son pouvoir de police, contrôle l’ensemble du système et maintient sa stabilité afin de continuer à générer des profits.

Où est l’église dans tout ça ? Selon Marx, qui décrit la religion comme « l’opiacé des masses », l’église joue un rôle important dans l’exploitation du peuple.

Lorsque l’église enseigne le paradis et l’enfer, et comment le comportement d’une personne sur terre détermine si une personne doit être récompensée au ciel ou punie en enfer, tout tourne autour du « être bon ». Ce qui est bon? Selon Marx, dans un système capitaliste, être bon, c’est obéir

ne vous opposez pas, ne résistez pas, obéissez simplement à vos maîtres capitalistes et aux autorités policières.

L’idée de l’église de Marx a été mise en musique par le syndicaliste radical Joe Hill, qui faisait partie d’un groupe de travail connu sous le nom de Wobblies. Il s’est moqué de l’enseignement de l’Armée du Salut lorsqu’il a parodié une chanson de l’Armée du Salut que les opprimés chanteraient au milieu de leur souffrance : « il y aura de la tarte dans le ciel quand je mourrai, et tout ira bien, tout ira bien. »

Ainsi, l’église aussi est un outil des riches et des puissants, avec la Loi, pour s’assurer que chacun connaît sa place et n’essaye pas de changer les choses.

Grâce aux efforts de l’église et d’autres institutions sociales, une « fausse conscience » est créée dans toute la société, de sorte qu’être un travailleur rémunéré est

« bien », être un capitaliste exploitant les travailleurs pour leur travail est également « bien », et utiliser la coercition et les pouvoirs de police pour stabiliser et maintenir le système en marche est également « bien ».

Et tout cela constitue un classisme inconscient. Les gens croient réellement que c’est ainsi que le monde est et devrait être.

Alors, comment l’enseignement marxiste sur les conflits de classes en est-il devenu une théorie critique de la race ? Un tour de magie simple. Au lieu de « classe », remplacez « race ».

Derrick Bell, un ancien professeur de droit de Harvard décédé en 2011, est généralement considéré comme le père du CRT. Son livre, Race, Racism and American Law, un manuel de jurisprudence sur les questions juridiques entourant la race, contient de nombreuses idées de base qui ont abouti à la théorie critique de la race enseignée dans les facultés de droit américaines.

L’échelon le plus bas de la pyramide raciale, bien sûr, est composé de Noirs opprimés et appauvris et d’autres minorités impuissantes qui ne possèdent rien d’autre que leur travail et leur sentiment d’injustice.

Le prochain échelon inclurait ceux qui profitent de l’oppression des Noirs, y compris les entreprises, les écoles, les équipes sportives et même les agitateurs des droits civiques comme Al Sharpton et Jesse Jackson, qui gagnent assez bien leur vie en défendant les opprimés. La dernière chose qu’ils veulent, c’est que le « racisme » et « l’oppression » disparaissent.

Et, bien sûr, l’échelon le plus élevé est composé des riches et des puissants qui contrôlent le pouvoir judiciaire et les législatures qui adoptent et jugent des lois pour maintenir les Noirs et les autres minorités à leur place, avec des peines sévères pour quiconque résisterait et/ou se révolterait. . Pensez à la décision Dred Scott de la Cour suprême ici.

Pour les partisans de la forme extrême de CRT, la décision Dred Scott est l’incarnation du racisme structurel et une expression de la suprématie blanche. Ce dont ils ne parlent pas, c’est que la décision, généralement considérée aujourd’hui comme infâme et absurde, a ensuite été renversée et jetée sur le tas de poussière de l’histoire.

La croyance de base de la CRT, qui devrait être argumentée plutôt que supposée, est que le pouvoir de contrôle des élites est blanc, plus spécifiquement suprémaciste blanc, et donc les lois représentent ce qui est dans l’intérêt des blancs au détriment des autres races.

Au fil du temps, ces idées suprémacistes blanches en viennent à imprégner toute la société.

D’où l’idée que la société américaine est « systématiquement raciste » et qu’une personne blanche ne peut pas ne pas être raciste. C’est juste la guerre des classes de Marx dans une nouvelle robe.

Une partie du problème est que la théorie a une impression de « feuille de caoutchouc ». Le langage est étiré de toutes sortes de manières qui confondent le discours normal.

Dans le monde d’Ibrahim Kendi et de Robin D’Angelo, auteurs de How to be an Anti-Racist et White Fragility, respectivement, dire de soi « Je ne suis pas raciste » est, selon Kendi et D’Angelo, la preuve que tu es raciste.

« Non, je crois en l’égalité des droits pour tous », insistez-vous.

« Ah », répondent-ils, « encore plus de preuves de votre caractère raciste ».

« Attendez une minute », essayez-vous d’expliquer. « Je suis tout à fait d’accord avec Martin Luther King qui dit que nous devrions chacun être jugés par le contenu de notre caractère, et non par la couleur de notre peau. »

« Oh mon Dieu », répondent-ils. « Vous avez vraiment besoin d’être réveillé à l’étendue extraordinaire de votre racisme. »

Tout tourne autour de cette « fausse conscience » dont parle Marx. Un peu comme des « sifflets pour chiens », ils peuvent voir le racisme dans vos os alors que vous ne le pouvez pas. Mais comment peut-on avoir une discussion intelligente avec de telles personnes, et par « de telles personnes » qui incluraient les dirigeants des différents « ateliers » sur le racisme qui se déroulent actuellement sur les lieux de travail à travers le pays ?

Réponse : Vous ne pouvez pas. Leur idéologie l’emporte sur toute critique. En pensant aux défenseurs du CRT, je me souviens du livre de Paul de Man Blindness and Insight. Oui, la théorie critique peut donner une idée de perspicacité, une perspicacité profonde, mais elle nous aveugle simultanément de ce qui est vraiment là. Et c’est le problème avec l’approche de Kendi et D’Angelo.

En fin de compte, le CRT tombera de lui-même à cause de faits discordants et à cause de son incohérence interne, comme cela est déjà arrivé au marxisme. En attendant, cependant, il est utilisé comme un marteau idéologique pour remodeler l’idée des gens – et des écoliers – de la société et de ce qui constitue la justice.

Je suppose que c’est réconfortant pour certains types d’esprits d’avoir un monde très complexe réduit à une simplicité aussi stupide, mais c’est précisément l’attrait de l’idéologue.

Plongez-vous dans l’idéologie et vous n’aurez plus jamais à réfléchir.

