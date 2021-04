Théorie critique de la race – L’Idaho adopte une loi interdisant “ l’endoctrinement ” dans les écoles publiques ⋆ .

Gouverneur de l’Idaho, Brad Little, 22 janvier 2021 (Idaho Public Television / via YouTube)

Le gouverneur républicain de l’Idaho, Brad Little, a signé dans une loi un projet de loi interdisant aux enseignants des écoles publiques d ‘«endoctriner» les élèves avec une théorie critique de la race.

Le projet de loi a reçu un vote majoritaire de 28 voix contre 7 à la législature et a ensuite été envoyé au bureau de Little. Il interdit aux éducateurs de forcer les élèves à «affirmer, adopter ou adhérer» à tout enseignement qui professent qu’un groupe identitaire existant est intrinsèquement supérieur ou inférieur à un autre ou responsable de tout tort historique associé à son groupe identitaire.

«L’affirmation selon laquelle un endoctrinement généralisé et systémique se produit dans les salles de classe de l’Idaho est une allégation sérieuse», a déclaré Little. «Plus inquiétant encore, cela sape le soutien populaire à l’éducation publique dans l’Idaho.»

HB 377, parrainé par le sénateur républicain Carl Crabtree, a également affirmé l’obligation des enseignants de protéger le droit des élèves d’exprimer des opinions divergentes et de «favoriser et défendre l’honnêteté intellectuelle, la liberté d’enquête et d’instruction, ainsi que la liberté d’expression et d’association».

En plaidant pour l’adoption du projet de loi, le sénateur républicain Jim Rice a fait remarquer qu’il inclut les «mêmes principes qui ont été à la base du mouvement des droits civiques».

«C’est que chaque individu devrait être traité de manière égale devant la loi, que personne ne devrait être obligé de croire quelque chose simplement parce que quelqu’un d’autre le fait.»

La législation interdit également le financement des écoles, collèges et universités K-12 qui obligent les étudiants à souscrire aux principes de la théorie critique de la race. En plus de l’Idaho, la Virginie occidentale, l’Oklahoma, le Missouri, le Texas et l’Arkansas ont également présenté des projets de loi visant à freiner l’endoctrinement dans les écoles publiques.

«Ce projet de loi n’a pas l’intention d’interdire la discussion de manière ouverte et libre», a déclaré Crabtree. «C’est une mesure préventive. Cela n’indique pas que nous avons un problème endémique dans l’Idaho. Mais nous ne voulons pas en avoir un.

Votre école met-elle en œuvre un programme «réveillé» qui met l’accent sur les caractéristiques immuables plutôt que sur le caractère? National Review aimerait entendre votre histoire.

Envoyez vos coordonnées, les détails concernant le programme et, le cas échéant, la documentation à wokecurriculum@nationalreview.com

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.