Théorie des fuites dans le laboratoire de Wuhan: Facebook lève l’interdiction des publications affirmant que le COVID-19 est artificiel | Monde | Nouvelles

Le géant des médias sociaux avait initialement bloqué ce qu’il appelait une «désinformation nuisible» sur le coronavirus depuis sa plateforme. Facebook a déclaré que sa décision de lever l’interdiction est venue en réponse aux «enquêtes en cours sur l’origine du COVID-19» et à la «consultation d’experts de la santé publique».

Des rapports récents ont relancé la théorie selon laquelle le virus provenait d’une fuite de laboratoire dans la ville chinoise de Wuhan.

L’idée avait auparavant été rejetée comme une théorie du complot.

Le COVID-19 a été détecté pour la première fois en 2019 à Wuhan, dans la province centrale du Hubei.

Depuis lors, un peu plus de 3,5 millions de personnes sont décédées à cause du virus, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Mercredi, le président américain Joe Biden a appelé les responsables du renseignement à «redoubler» d’efforts pour enquêter sur les origines du COVID-19, y compris la théorie des fuites en laboratoire.

Son annonce est intervenue après qu’un rapport des services de renseignement américains a révélé que plusieurs chercheurs de l’Institut chinois de virologie de Wuhan sont tombés malades en novembre 2019.

Les chercheurs avaient «des symptômes compatibles à la fois avec le COVID-19 et une maladie saisonnière courante» plusieurs semaines avant que la Chine ne reconnaisse le premier cas du virus, selon le Wall Street Journal.

La Chine a fermement rejeté la théorie des fuites de laboratoire, la qualifiant de «conspiration».

Jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré: “Certaines personnes aux États-Unis ignorent complètement les faits et la science.”

M. Zhao a également déclaré que l’annonce de M. Biden montrait que les États-Unis “ne se soucient pas des faits et de la vérité, et ne sont pas non plus intéressés par une recherche sérieuse de l’origine scientifique”.

M. Biden a expliqué comment les agences de renseignement américaines sont actuellement réparties sur les deux sources possibles de COVID-19.

Le président a révélé que deux agences penchent vers l’idée de transmission d’animal à humain et «une penche davantage vers» la théorie du laboratoire, «chacune avec une confiance faible ou modérée».

Un communiqué du bureau du directeur du renseignement national a déclaré qu’il “ne sait pas exactement où, quand et comment le virus Covid-19 a été transmis initialement”.

Ils ont ajouté qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour dire quelle théorie est correcte.

Mercredi, le principal épidémiologiste américain, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que lui et la plupart des autres membres de la communauté scientifique «croient que le scénario le plus probable est qu’il s’agissait d’un événement naturel, mais personne ne le sait à 100%».