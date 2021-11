Théorie des fuites de laboratoire de Covid Wuhan : des documents montrent que des échantillons d’agents pathogènes ont été envoyés au laboratoire | Monde | Nouvelles

Les documents divulgués ajoutent plus de poids à la théorie selon laquelle l’agent pathogène mortel aurait fui de l’Institut de virologie de Wuhan. Les militants disent que les scientifiques de Wuhan étudiaient des échantillons viraux d’espèces de chauves-souris à haut risque vivant au Laos. Cela a établi un lien entre un agent pathogène proche du COVID-19 qui a été trouvé au Laos et les recherches effectuées au laboratoire de Wuhan.

Les documents suggèrent qu’en septembre, des scientifiques ont découvert une souche virale appelée Banal-52 au Laos.

Cette souche de coronavirus partage 96,8% de son génome avec COVID-19.

Maintenant, des questions entourent la façon dont un virus transmis par les chauves-souris du Laos aurait pu finir par déclencher une épidémie à Wuhan, qui se trouve à plus de 1 000 miles de là.

Des fuites de courriels entre la fondation de recherche scientifique EcoHealth Alliance et des bailleurs de fonds du gouvernement américain montrent que des échantillons viraux ont été activement collectés sur des chauves-souris au Laos.

Les échantillons de chauves-souris des cavernes du Yunnan ont été renvoyés à l’Institut de virologie de Wuhan.

Les échantillons du Yunnan et du Laos ont été conservés dans une base de données en ligne à l’Institut de virologie de Wuhan.

Le co-auteur de Viral: The Search for the Origin of COVID-19, appelé Viscount Ridley, a déclaré que les e-mails ajoutaient plus de poids à la théorie selon laquelle l’agent pathogène mortel aurait fui d’un laboratoire à Wuhan.

S’exprimant à l’Institut des affaires économiques de Londres, le vicomte Ridley a déclaré : « Banal-52 n’est pas assez proche pour être l’ancêtre, ce n’est toujours pas le pistolet fumant, mais c’est plutôt bien.

« Alors peut-être que ce virus a commencé au Laos, pas en Chine.

« Possibilité intéressante.

« Mais nous avons eu une fuite d’un document montrant que l’Alliance EcoHealth échantillonnait des chauves-souris au Laos.

« Ils disent dans le document que parce qu’il serait compliqué de revenir et de demander au gouvernement américain la permission d’accorder une partie de la subvention à un laboratoire laotien, ils aimeraient envoyer tous ces échantillons à un laboratoire qui peut les analyser pour eux.

« C’était dans un endroit appelé Wuhan.

« L’épidémie s’est donc produite dans une ville dotée du plus grand programme de recherche au monde sur les coronavirus transmis par les chauves-souris, dont les scientifiques s’étaient rendus dans au moins deux endroits où vivent ces virus de type Sars-CoV-2. »

Se référant aux nouvelles informations, Gilles Demaneuf, chercheur et membre du groupe Web sur les origines de la pandémie Drastic, a écrit dans un blog récent : « Nous avons maintenant un itinéraire direct très plausible du Laos à Wuhan, un itinéraire avec deux options.

« Numéro un, un échantillonneur de chauves-souris de Wuhan infecté lors d’un voyage d’échantillonnage sur le terrain.

« Numéro deux, un accident de recherche à Wuhan lors de la manipulation d’un coronavirus de chauve-souris de type Laos Banal. »