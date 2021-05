Théorie du chaos ⋆ 10z viral

Si vous êtes fan d’histoires de rachat de méchants, “Chaos Theory” était l’épisode qu’il vous fallait.

Le personnage d’Abigael a été remis en question sur Charmed (2018) Saison 3 Episode 13 alors que les Charmed Ones tentaient de convaincre les Perfecti de libérer Abby et Jordan de la Tombe du Chaos.

Mais les Perfecti n’ont pas vraiment joué équitablement, et leurs raisonnements n’avaient pas beaucoup de sens, nous faisant croire qu’ils cimentaient leurs rôles de méchants de Charmed (2018) Saison 3.

Nous sommes treize épisodes dans la saison, et il est enfin temps pour les Charmed Ones de rencontrer leurs grands méchants.

Bien sûr, le début de la saison a porté sur Macy, Mel et Maggie ligotant les cordes lâches de Charmed (2018) Saison 2. Mais cela ressemble toujours à une longue attente pour découvrir leur principal adversaire.

Toute menace pour les Charmed Ones est chaotique et appartient donc au tombeau. Mo

Néanmoins, Mo et Aladria sont appelés les Perfecti pour une raison, ce qui signifie qu’ils seront presque impossibles à vaincre.

Ils font des méchants intrigants parce qu’ils voient le monde en noir et blanc. Une personne est bonne ou mauvaise, et il n’y a rien entre les deux.

C’est pourquoi il leur a été si facile de mettre à la fois Abigael et Jordan dans la tombe du chaos.

Nous savons tous qu’Abigael n’est pas un ange et qu’elle a fait beaucoup de choses terribles, mais elle a été sur une bonne séquence ces derniers temps et fait de son mieux pour être meilleure.

Jordan, en revanche, est l’une des âmes les plus pures de cette émission. Il est toujours prêt à aider quelqu’un dans le besoin, même si cette personne est Abigael.

C’est là que la logique du Perfecti vacille.

Les Charmed Ones ont fait un point fantastique sur le fait que tout le monde est chaotique à un moment ou un autre de sa vie, même Jordan qui est sans aucun doute une bonne personne. Mais tout cela a rendu fou Mo et Aladria.

C’est soit la voie du parfait, soit l’autoroute. Ils sont tellement déterminés qu’ils n’auraient jamais laissé Abigael ou Jordan s’échapper de la Tombe du Chaos de manière permanente.

Macy, Mel et Maggie menaient une bataille perdue depuis le tout début. Une fois qu’ils ont réalisé cela, ils ont dû passer de l’utilisation de leurs mots à l’utilisation de leurs pouvoirs.

Maggie: Nous devons trouver des preuves qu’Abigael Caine n’appartient pas à la Tombe du Chaos.

Macy: Ouais, il n’y a qu’un seul problème. Elle fait.

C’est toujours agréable de voir les sœurs utiliser le sort Pouvoir des Trois, et cela a fait reculer les Perfecti pour le moment. Mais c’est aussi inquiétant parce que le sort ne semble pas du tout les blesser.

Mo et Aladria seront incroyablement difficiles à éliminer pour les sœurs, surtout si leur Whitelighter devient un mortel.

Et maintenant que nous savons que les Perfecti ont détruit les Charmed Ones dans le passé, cela nous rend d’autant plus préoccupés par leur avenir.

Espérons que Macy, Mel et Maggie auront Abigael à leurs côtés après s’être battus si durement pour la libérer de la Tombe du Chaos.

L’arc de rédemption d’Abigael a augmenté cette saison, et cet épisode l’a mise au sommet.

On nous a rappelé toutes les choses horribles qu’elle a faites dans le passé, mais nous avons également été informés de ses vrais sentiments grâce au sérum de vérité de Maggie.

Mel: Abby, n’abandonne pas. Vous ne pouvez pas.

Abigael: Je pensais que vous seriez ravi de me sortir de vos cheveux simplement coiffés mais ravissants.

Tout ce qu’Abigael a toujours voulu, c’est une famille et un sentiment d’appartenance. Elle a cherché la validation toute sa vie, et nous espérons qu’elle l’a finalement obtenue avec les paroles de confiance de Mel.

Il est difficile de la considérer pleinement rachetée à ce stade, mais nous la voyons définitivement sous un jour nouveau.

Il est évident que Mel a eu une bonne influence sur Abigael et que son opinion compte beaucoup pour elle.

Par exemple, Mel a dit à Abigael qu’elle était irrémédiable, ce qui lui a fait croire qu’elle l’était. Et c’est en partie la raison pour laquelle elle ne voulait pas échapper au tombeau du chaos au début.

Abigael avait l’impression qu’elle était digne de la tombe et qu’elle ne méritait pas de mener une vie dans le monde réel. Il lui a été inculqué à un jeune âge qu’elle était une mauvaise personne à cause de son côté démon.

Sa mère a certainement plaidé pour le prix de la pire mère de l’année. Il n’est pas étonnant qu’Abigael se soit déroulée comme elle l’a fait.

Mais Mel a été bon pour elle, et les sentiments pas si évidents d’Abigael viennent d’être rendus très évidents.

Abigael aime romantiquement Mel, mais il est difficile de dire si Mel ressent la même chose.

Mel a déjà une petite amie, mais si nous sommes honnêtes, elle et Ruby n’ont pas beaucoup de chimie. De plus, une histoire d’amour est dix fois plus amusante lorsque les deux impliqués commencent comme ennemis.

Maggie: Vous avez sauvé la vie de Mel à plusieurs reprises. Vous auriez pu la laisser pour morte. Mais tu ne l’as pas fait. Pourquoi?

Abigael: Parce que je tiens profondément à elle. Et s’il y a une chance qu’elle ressente la même chose pour moi, je dois combattre mes pires instincts et essayer d’être la personne qu’elle pense que je pourrais être.

Ils ont encore un long chemin à parcourir s’ils commencent à sortir ensemble, mais c’est la voie que les écrivains semblent emprunter.

Abigael a beaucoup de péchés à expier, mais elle a le soutien de Mel qui signifie sans aucun doute le monde pour elle. Il sera assez intéressant de voir où ira leur relation après la confession d’Abigael.

Juste au moment où vous pensez que Maggie et Jordan vont enfin avoir leur fin heureuse, Jordan décide de quitter la ville.

Il mérite une pause après toutes les choses terribles qu’il a dû traverser dans le monde magique, mais ce n’était en aucun cas la faute de Maggie. Et nous sommes heureux que Jordan ne l’ait pas blâmée.

Mais nous sommes si tristes de le voir partir après que Maggie ait enfin repris conscience de ses sentiments pour lui.

Leur timing n’a jamais été parfait et il est difficile de les voir se réunir à ce stade.

Pourquoi les écrivains ne peuvent-ils pas simplement les laisser être heureux? Si deux personnages de cette série méritent cela, c’est Maggie et Jordan.

Qu’as-tu pensé, Charmed Fanatics?

Que pensez-vous des Perfecti en tant que méchants? Faites-vous partie de l’équipe Abigael maintenant? Voulez-vous la voir et Mel se réunir? Es-tu triste que Jordan s’en aille?

Et pensez-vous qu’Harry passera réellement à devenir mortel?

Faites-moi savoir dans les commentaires, et n’oubliez pas que vous pouvez regarder Charmed (2018) en ligne ici même via TV Fanatic!

Charmed (2018) est diffusé les vendredis à 8h / 7h sur The CW.

Sarah Little est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.