Théorie du désastre | Critique de livre – Doom: The Politics of Catastrophe de Niall Ferguson

Une frappe aérienne à Gaza pendant la flambée de violence israélo-palestinienne de cette année (Photo : .)

Il y a deux manières de répondre à une question d’histoire. Pourquoi une guerre particulière a-t-elle eu lieu ? Une façon de répondre à la question est peut-être parce qu’un parti voulait quelque chose et que l’autre ne voulait pas le donner. L’autre voie pourrait être que les guerres sont inévitables alors que les sociétés humaines passent du primitif au moderne et que la vie communautaire cède à l’individualisme. Au fur et à mesure que les frontières géographiques sont tracées et que les États-nations se créent. Au fur et à mesure que la nature acquisitive de l’État et des humains se déploie. Les réponses peuvent continuer : les guerres ne cessent jamais d’avoir lieu, seule leur nature change, du militaire au commerce, du chaud au froid et peut-être à nouveau chaud.

On peut dire que la première approche se concentre sur les facteurs immédiats, mais pas de manière simpliste, tandis que dans la seconde, les causes sont attribuées à l’évolution à long terme des forces historiques, sans ignorer totalement les facteurs immédiats. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux méthodologies, mais la cohérence dans le récit est la clé, sans laquelle les deux perdent leur pertinence.

Niall Ferguson est un grand historien, il approfondit donc les sujets qu’il aborde et ne se limite jamais à son domaine d’expertise – l’histoire financière – mais examine toute la gamme des disciplines – science, médecine, technologie, histoire, économie, politique, technologie nucléaire, épidémiologie.

Doom: The Politics of Catastrophe n’est pas différent de ses autres livres en termes de style d’écriture, l’analyse des causes et des effets des catastrophes étant longue et le plus souvent sinueuse. Les conclusions sont encore floues. La surcharge d’informations sur chaque discipline sous le soleil est si immense que le lecteur peut être laissé perplexe par ce qu’il lit et, après avoir terminé, peut avoir du mal à comprendre quelles sont, selon l’auteur, les causes et les effets fondamentaux de tout désastre. , et comment peuvent-ils être évités ou peuvent-ils être évités du tout ?

Pour être clair, le livre a été écrit dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, mais puisque le virus continue de dévaster, il se concentre sur l’histoire générale de la catastrophe – toutes sortes de catastrophes, du géologique au géopolitique, du biologique au technologique.

Les principaux enseignements sont les suivants : il n’y a pas de distinction majeure entre les catastrophes naturelles et celles causées par l’homme. Les catastrophes ne sont pas prévisibles. L’ampleur de la contagion ne peut être appréhendée en étudiant uniquement le virus, mais aussi le réseau social qu’il attaque. Les chefs de gouvernement ne peuvent pas être singulièrement blâmés pour avoir mal géré les catastrophes. Il est plus facile de repérer et de blâmer les causes immédiates des catastrophes, mais en réalité, le blâme devrait reposer en grande partie sur les causes structurelles à long terme, qui sont difficiles à repérer au premier abord. Et enfin, le virus Covid-19 entraîne une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine.

C’est ainsi que Ferguson explique : « Nous ne pouvons pas étudier l’histoire des catastrophes, naturelles ou causées par l’homme, bien que la dichotomie soit quelque peu fausse, en dehors de l’histoire de l’économie, de la société, de la culture et de la politique. Les catastrophes sont rarement des événements entièrement exogènes, à l’exception d’une frappe massive de météores, qui ne s’est pas produite depuis soixante-six millions d’années, ou d’une invasion extraterrestre, qui ne s’est pas du tout produite. Même un tremblement de terre catastrophique est aussi catastrophique que l’étendue de l’urbanisation le long de la ligne de faille ou du littoral, s’il déclenche un tsunami. Une pandémie est constituée d’un nouvel agent pathogène et des réseaux sociaux qu’il attaque. Nous ne pouvons pas comprendre l’ampleur de la contagion en étudiant uniquement le virus lui-même, car le virus n’infectera qu’autant de personnes que les réseaux sociaux le permettront. En même temps, une catastrophe met à nu les sociétés et déclare qu’elle frappe… exposant certaines comme fragiles, d’autres comme résilientes, et d’autres comme antifragiles ».

Pour illustrer sa théorie des catastrophes, Ferguson emmène le lecteur dans un tour du monde depuis les temps anciens, examinant les guerres, les famines, la fin des empires, les pandémies, le VIH, l’essor de la science, la croissance et l’expansion des réseaux sociaux, et l’incompétence politique des grands États face aux catastrophes.

Pour attribuer la responsabilité de la mauvaise gestion des catastrophes, Ferguson a établi deux types de théorie des erreurs : active et latente. Les erreurs actives sont commises par des personnes en contact direct avec l’interface homme-système et sont souvent appelées erreurs humaines. Les erreurs latentes sont les conséquences différées d’actions et de décisions techniques et organisationnelles, telles que la réaffectation des ressources, la modification de la portée d’un poste ou l’ajustement de la dotation.

Pour illustrer cela, il donne l’exemple du naufrage du Titanic, où si la faute du naufrage peut être attribuée au personnel de bord du navire (erreur active), le défaut dans la conception du navire lui-même (erreur latente) ne peut être négligé. Il examine la catastrophe de Tchernobyl en utilisant également ce cadre, et en vient enfin au cas de Covid-19 pour examiner à quel point il est juste de rejeter la faute uniquement sur les portes de Donald Trump et de Boris Johnson.

S’il n’absout pas les deux dirigeants, du même souffle, il souligne l’échec de la bureaucratie et des professionnels de la santé. « Qui était à blâmer pour le fait que les deux plus grands pays anglophones ont géré la première vague de Covid-19 tellement pire que leurs pairs asiatiques et européens ? Pour la plupart des journalistes, la réponse était d’une évidence aveuglante : les deux dirigeants les plus populistes, Boris Johnson et Donald Trump. Ni l’un ni l’autre ne peut dire qu’il a géré la crise avec compétence, c’est un euphémisme. Mais transformer l’histoire de Covid-19 en un jeu de moralité – The Populists’ Nemesis – c’est passer à côté de l’échec systémique et sociétal plus profond qui s’est produit, d’une manière que les futurs historiens verront sûrement comme facile », écrit Ferguson.

Ici, il met également en évidence le sophisme des interprétations basées sur la théorie des grands hommes de l’histoire. Citant Tolstoï, il dit qu’un roi, après tout, est l’esclave de l’histoire. « Les lois inévitables de l’histoire sont généralement bafouées ; le public reste attaché à l’école des grands hommes de l’histoire, même si les historiens universitaires l’évitent », écrit-il. Le raisonnement est que formellement un leader est assis au sommet d’un organigramme hiérarchique, émettant des édits qui sont transmis au plus bas fonctionnaire. En réalité, les leaders sont des hubs dans des réseaux vastes et complexes.

« Affirmer que Trump aurait pu éviter le désastre de santé publique, c’est un peu comme dire que Bill Clinton aurait pu empêcher le démembrement de la Bosnie ou le génocide rwandais. C’est comme prétendre que Bush aurait pu sauver la Nouvelle-Orléans de l’ouragan Katrina ou éviter la crise financière de 2008, ou qu’Obama avait le pouvoir d’éviter ou de mettre fin rapidement à la guerre civile syrienne – ou la capacité de sauver des centaines de milliers d’Américains d’overdoses d’opioïdes. », écrit Ferguson.

Ferguson est très critique à l’égard des blocages comme moyen de lutter contre le virus et privilégie plutôt la distanciation sociale, les tests, le port de masques et le traçage des contrats comme moyen de le gérer à long terme. Ici, il donne l’exemple de pays comme Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, la Nouvelle-Zélande et Israël, qui ont géré la pandémie avec compétence sans recourir au confinement. Les fermetures, selon Ferguson, ont pesé lourdement sur les activités économiques et, à leur tour, ont causé la misère à la population active. L’analyse coûts-avantages, selon lui, ne justifiait pas les fermetures, car elle visait à sauver la vie des personnes âgées dont la durée de vie résiduelle était de toute façon plus courte que celle de la population active plus jeune qui a subi le plus gros de l’économie au point mort. Et les confinements, plus que les vérifications, ne font que reporter la catastrophe. « La plupart des gens, cependant, seront incapables de résister aux tentations de la grégarité post-confinement. Il y aura une socialisation dangereuse tout comme il y a toujours des rapports sexuels non protégés, même après plus de trois décennies et trente millions de décès dus au VIH », conclut Ferguson.

De l’examen des pandémies, des blocages et des coûts économiques, les chapitres de conclusion du livre passent brusquement à l’examen de la guerre froide émergente entre les États-Unis et la Chine, qui, bien qu’intéressante, semble déplacée.

Intéressant autant que déroutant, Doom est certainement une œuvre magistrale de Ferguson, si l’on se fie aux détails emballés, soutenus par une recherche impeccable et l’éventail des disciplines abordées. Mais ensuite, cela fait tellement s’éloigner l’histoire que le thème central se perd dans le processus. En aucun cas un livre facile, peut-être qu’un chapitre de conclusion résumant les découvertes de l’auteur aurait contribué à le rendre plus lisible et même plus populaire.

Doom : la politique de la catastrophe

Niall Ferguson

Maison aléatoire de pingouin

Pp 496, Rs 999

