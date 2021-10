The Squid Game : théories et secrets sur les personnages | INSTAGRAM

Il est presque impossible de ne pas se rendre compte que la série coréenne “Le jeu du calmar” C’est l’un des plus regardés en ce moment sur Netflix et c’est pratiquement l’un des principaux sujets dont vous parlez sur les réseaux sociaux.

Au cas où vous n’auriez pas encore donné une chance à cet incroyable divertissement, nous vous recommandons de le faire, car il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’observer, mais surtout qu’une fois que vous l’aurez vu, vous pourrez profiter de notes et de contenus intéressants. où il est révélé de nombreux secrets qu’il y a aussi certains théories sur les origines de histoires Des personnages.

Pour cette raison, si vous n’avez pas encore vu la série, nous vous recommandons de vous arrêter ici car ce serait plein de spoilers, cependant, si vous l’avez déjà regardé et que vous souhaitez en apprendre quelques-uns données et théories croisées sur ce qui se passait dans le contenu continue avec nous.

L’un des secrets les plus importants et les plus importants est la couleurs utilisé dans le série, puisque chacun d’eux a une signification, comme les costumes utilisés à la fois par les ouvriers et les participants au jeu.

Dans le cas des participants, il représente le innocence que tu as quand tu étais enfant, parce que c’est uniformes Ils sont basés sur ceux utilisés par les enfants dans les écoles et la couleur rose ou rouge des ouvriers représente le contraire, en fait dans l’échelle chromatique des couleurs elle est totalement opposée.

Aussi, beaucoup de gens ne savent pas que cette série a pris plus de 10 ans de pouvoir être produit car l’écrivain voulait sortir depuis longtemps mais personne n’avait investi dans la production de son divertissement.

En outre, il existe également d’autres indices qui révèlent des secrets tels que les figures géométriques que les ouvrières portent dans leurs masques et cela est lié aux hiérarchies utilisées par les fourmis dans leurs colonies, les ouvrières portent des cercles, les protecteurs portent des triangles et enfin les carrés pour les plus hautes figures d’autorité.

L’escalier où marchent les participants et se rend aux jeux est basé sur un célèbre tableau intitulé ‘Relativity’ de l’artiste MC Escher.



Le Squid Game cache des secrets à la vue du spectateur.

La table du dîner dans laquelle les derniers participants prennent leur banquet est également basée sur une autre œuvre : The Night Party dans laquelle sont célébrées 39 femmes importantes de l’histoire.

Il y a aussi d’autres théories très importantes qui dévoileraient pas mal de secrets du personnage principal.À commencer par l’acteur qui joue qui est célèbre pour avoir une image très charismatique et le réalisateur a voulu la gâcher avec le rôle qui lui a été attribué en tant que perdant .

De plus, le joueur 456 avait toujours pour objectif de gagner la partie de manière plus notable avec les gestes que le célèbre vieil homme, le joueur 001, faisait auparavant, comme lui donner son sweat-shirt.

Il existe même des théories sur une éventuelle relation père-fils de ces deux personnages, beaucoup ont regardé la scène dans laquelle le vieil homme a commenté qu’il avait un fils comme lui et qu’il l’avait également réprimandé pour son intolérance au lactose.

De cette façon, il se pourrait que le vieil homme s’occupe du protagoniste depuis le début des jeux, car il avait probablement décidé qu’il serait le vainqueur dès le début et pour cette raison il le protégeait.

Il y a aussi des théories concernant le détective, qui a reçu une blessure mais il semble que ce n’était pas grave car sûrement dans la deuxième saison nous pourrons le revoir.