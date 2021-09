théoriquement, au fil du temps, un bitcoin court-circuité ne fera que chasser les gens pour utiliser des shitcoins, comme pourquoi quelqu’un investirait-il dans quelque chose qui est manifestement supprimé artificiellement ?

Je suis vraiment fasciné par le fait que tant de personnes ici et sur les sous-titres du stock meme assimilent la vente à découvert à « supprimer artificiellement le prix ».

Si tel est le cas, alors acheter quelque chose en bourse dans le but de le conserver, puis de le revendre plus tard à un prix plus élevé (par opposition à le consommer/l’utiliser) revient à « gonfler artificiellement le prix ».

La vente à découvert est meilleure pour la découverte des prix, ce qui est l’une des justifications pour avoir des marchés en premier lieu. Sans court-circuit, vous pourriez avoir un actif enfermé dans un petit nombre de mains haussières, ce qui gonfle artificiellement la cotation. Ce n’est bon pour personne – ceux qui achètent paient plus que nécessaire et ceux qui essaient de vendre découvrent qu’ils ne peuvent pas vendre beaucoup de volume au prix indiqué. La vente à découvert se traduit par un marché plus liquide et plus précisément évalué.

C’est la demande réelle + la spéculation haussière contre l’offre réelle + la spéculation baissière. Vous ne pouvez pas avoir un marché qui fonctionne correctement si vous autorisez la spéculation d’un côté et pas de l’autre.

Cela ne traite même pas de l’utilisation de positions courtes comme couverture pour détenir des positions longues, etc.

Que veulent les gens qui détestent court-circuiter ? Le prix des actifs va-t-il rapidement gonfler à jamais ? Pour que le solde de leur compte affiche un nombre inexact auquel ils ne peuvent pas accéder s’ils essayaient de vendre tout d’un coup ?