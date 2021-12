Theory annonce la tournée hiver 2022

Après une tournée réussie d’automne 2021, LA THÉORIE DE L’HOMME MORT (alias THÉORIE) reprend la route cet hiver sur la « Ne dis rien » tour.

THÉORIE se lancera dans une course à la une, débutant le 11 février à Indianapolis et se terminant le 13 mars à Charleston, en Caroline du Sud. L’assistance comprend CERISE PIERRE NOIRE du 11 février au 14 février. LA RÉCOLTE DU CHAMAN soutiendra à toutes les dates restantes.

Les billets en prévente seront disponibles à partir de demain (mercredi 15 décembre) à 10 h, heure locale. La mise en vente publique est fixée au vendredi 17 décembre à 10h heure locale.

Les fans peuvent s’attendre à un ensemble rempli de hits instantanément reconnaissables, de favoris de longue date des fans et de matériel de l’album complet du groupe en 2020 « Ne dis rien ».

À sa sortie l’année dernière, « Ne dis rien » a fait ses débuts au n ° 2 du palmarès Billboard Alternative Albums et au n ° 3 du palmarès Rock Albums. Produit par Martin Terefe, « Ne dis rien » trouve THÉORIE s’exprimant à travers des commentaires lyriques opportuns avec le doigt du groupe sur le pouls du climat actuel et des problèmes auxquels notre société est confrontée aujourd’hui, le tout associé à un message qui est à la fois un avertissement et un souhait d’espoir pour notre avenir collectif. La chanson titre offre un confessionnal brutal et émotionnel sur une rupture de communication dans une relation qui conduit finalement à sa disparition et « Étrangers » aborde l’état tendu actuel de la politique américaine et la nature de division de notre culture, soulignant à quel point cela est devenu désagréable entre ceux qui ont des affiliations politiques différentes et l’incapacité croissante de notre société à s’écouter ouvertement et à se lier les uns aux autres.

Avec des hymnes indéniables, des chansons torrides, une vision expérimentale, une attitude rock’n’roll et une ambition pop intelligente, « Ne dis rien » est une continuation de leur évolution musicale et thématique, affichant la puissante narration du groupe dans toute sa force et introduisant des sons et des sons frais. Pendant ce temps, THÉORIEl’album de 2017 « Réveil téléphonique » en vedette leur single de platine « Rx (médicament) » , qui s’est attaqué à l’épidémie d’opioïdes et a accumulé plus de 250 millions de streams, devenant leur troisième numéro 1 sur le palmarès Billboard Hot Mainstream Rock Tracks et gagnant le groupe un Prix ​​de la musique iHeartRadio nomination pour « Rock Chanson de l’année ». Pendant près de deux décennies, THÉORIESon catalogue impressionnant leur a valu plusieurs singles de platine et d’or, un album de platine et deux premiers albums dans le Top 10 du Billboard Top 200.

THÉORIE des dates de tournée:

Avec CERISE PIERRE NOIRE:

11 février – Indianapolis, IN – Chambre égyptienne



12 février – Cincinnati, OH – Ovation



14 février – Evansville, IN – Victory Theatre

Avec LA RÉCOLTE DU CHAMAN:

15 février – Huntsville, AL – Mars Music Hall



17 février – Brandon, MS – Hôtel de ville en direct



18 février – La Nouvelle-Orléans, LA – House of Blues



19 février – Little Rock, AR – The Hall



21 février – San Antonio, Texas – Tobin Center



22 février – Houston, Texas – White Oak Music Hall



23 février – Dallas, TX – L’usine de Deep Ellum



25 février – Oklahoma City, OK – Critère



26 février – Miami, OK – Buffalo Run Casino



28 février – Mobile, AL – Soul Kitchen



01 mars – Atlanta, GA – Buckhead Theatre



02 mars – Tampa, Floride – Hard Rock Event Center



05 mars – Ft. Myers, Floride – Le Ranch



06 mars – Orlando, Floride – Hard Rock



08 mars – Chattanooga, TN – Le signal



09 mars – Charlotte, Caroline du Nord – Fillmore



11 mars – Raleigh, Caroline du Nord – Le Ritz



12 mars – Myrtle Beach, Caroline du Sud – House of Blues



13 mars – Charleston, Caroline du Sud – Charleston Music Hall

