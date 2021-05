Theory Of A Deadman annonce les dates de sa tournée été / automne 2021 aux États-Unis

De retour sur la route cet automne, LA THÉORIE DE L’HOMME MORT a annoncé de nouvelles dates de tournée pour septembre 2021, qui bénéficieront du soutien de Marques de Cory. Une prévente spéciale pour les fans sera mise en ligne demain, mardi 4 mai à 10 h 00, heure locale, avec une prévente pour la radio et les salles suivant le mercredi 5 mai à 10 h 00, heure locale. La mise en vente publique commence le vendredi 7 mai à 10 h 00, heure locale, les dates de la tournée débutant le 9 septembre à Charlotte, en Caroline du Nord, au Fillmore. Suite aux dates de septembre, THÉORIE reviendra sur la route pour une série de dates de titres reprogrammées avec un invité spécial 10 ANNÉES qui débutera le 29 octobre à Des Moines, la salle de bal Val Air de l’Iowa. Des dates supplémentaires seront annoncées dans les semaines à venir.

Les fans peuvent s’attendre à un ensemble rempli de succès instantanément reconnaissables, de favoris de longue date des fans et de matériel de la pleine longueur 2020 du groupe, “Ne dis rien”. En tant que tel, ce sera la toute première véritable tournée à l’appui de l’album.

THÉORIE Dates de la tournée 2021:

06 août – Mt. Pleasant, MI – Casino Soaring Eagle *



07 août – Fort Madison, IA – Riverfest #



09 septembre – Charlotte, NC – The Fillmore



10 septembre – Myrtle Beach, SC – House of Blues



11 septembre – Appomattox, VA – Blue Ridge Rock Fest



13 septembre – Asheville, Caroline du Nord – La peau d’orange



14 septembre – Chattanooga, TN – Le signal



16 septembre – Mobile, AL – Soul Kitchen



17 septembre – Orlando, FL – Hard Rock Live



18 septembre – Ft. Myers, FL – Le Ranch



29 octobre – Des Moines, IA – Salle de bal Val Air **



30 octobre – Springfield, MO – Théâtre Gillioz **



02 novembre – Kansas City, MO – Arvest Bank Center au Midland Theatre **



03 novembre – Tulsa, OK – Théâtre Brady **



05 novembre – Miami, OK – Buffalo Run Casino **



12 novembre – Huntsville, AL – Mars Music Hall **



13 novembre – Nashville, TN – Brooklyn Bowl **



14 novembre – Louisville, KY – Old Forester’s Paristown Hall **



21 novembre – Niagara Falls, NY – The Rapids Theatre **



24 novembre – Columbus, OH – Express Live **



27 novembre – Cleveland, OH – House Of Blues **



30 novembre – Angola, IN – La salle éclectique **



01 décembre – Green Bay, WI – Distillerie de Green Bay **



03 décembre – Minneapolis, MN – Skyway Theatre **



04 décembre – Milwaukee, WI – The Rave **



08 décembre – Sioux Falls, SD – Le District **



11 décembre – Deadwood, SD – Deadwood Mountain Grand Events Center **

* avec SHINEDOWN



** avec 10 ANNÉES



# Date du festival

L’été dernier, LA THÉORIE DE L’HOMME MORT déchaîné “En direct de MTELUS” – un concert stream de 30 minutes sur les officiels du groupe Youtube canal. Capturé lors de la récente tournée du groupe au centre des arts de la scène MTELUS de Montréal, le spectacle historique voit THÉORIE livrer une carrière s’étalant devant une foule bondée. Éliminés de la série, ils ont découvert une version live de leur single “Le monde continue de tourner”, qui est allé dans le Top 15 de la radio Active Rock. Le single puissant – un morceau personnel écrit par Connolly sur la dépression et l’anxiété – suivi THÉORIEhit n ° 1 “Histoire de la violence”, qui est devenu leur sixième n ° 1 sur le graphique Mediabase Active Rock et quatrième n ° 1 sur le Panneau d’affichage Graphique Mainstream Rock. Renverser les rôles sur une histoire de violence domestique, “Histoire de la violence” a été rejoint par un clip vidéo officiel captivant illustrant un instantané brûlant d’une femme endurant un mari violent alors qu’elle envisage de se battre, finissant par finir en prison mais libre de son agresseur.

Salué comme LA THÉORIE DE L’HOMME MORTmeilleur album de ce jour, “Ne dis rien”, qui a fait ses débuts au n ° 2 sur le Panneau d’affichage Graphique d’albums alternatifs et n ° 3 du classement des albums rock et a été produit par Martin Terefe (Jason Mraz, Yungblud), trouve THÉORIE s’exprimant à travers des commentaires lyriques opportuns avec le doigt du groupe sur le pouls du climat actuel et les problèmes auxquels notre société est aux prises aujourd’hui, le tout lié à un message qui est à la fois un avertissement et un souhait plein d’espoir pour notre avenir collectif. La chanson titre offre un confessionnal austère et émotionnel sur une rupture de communication dans une relation qui conduit finalement à sa disparition et “Étrangers” traite de l’état tendu actuel de la politique américaine et de la nature de division de notre culture, en soulignant à quel point elle est devenue désagréable entre ceux qui ont des affiliations politiques différentes et l’incapacité croissante de notre société à s’écouter ouvertement et à communiquer les uns avec les autres. Avec des hymnes indéniables, une chanson torride, une vision expérimentale, une attitude rock ‘n’ roll et une ambition pop intelligente, “Ne dis rien” est une continuation de leur évolution musicale et thématique, affichant la puissante narration du groupe dans toute sa force et introduisant des sons et des sons nouveaux.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).