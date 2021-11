Theranos a drainé 96 millions de dollars d’un investisseur expérimenté – plus du sang

Brian Grossman avait 20 ans d’expérience dans le domaine de la santé, mais son entreprise, PFM Health Sciences, a quand même investi 96 millions de dollars dans Theranos. À la barre, il a expliqué que son entreprise s’était appuyée sur les informations d’Elizabeth Holmes sur Theranos, ainsi que sur les modèles financiers fournis par l’entreprise, pour passer l’appel.

Pris dans son ensemble, le témoignage de Grossman dans US v Elizabeth Holmes était accablant. Contrairement aux investisseurs des family offices, il avait visité les installations de Theranos, avait fait une prise de sang et avait envoyé des e-mails contenant de nombreuses questions de diligence raisonnable. Il avait de l’expérience dans le domaine de la santé. Il avait vérifié les déclarations publiques de Walgreens sur l’entreprise. Mais parce qu’il s’était fié aux représentations de Theranos de sa technologie, il a été induit en erreur – et il a désigné Holmes comme étant la source de la plupart des informations trompeuses.

Holmes lui a dit que Theranos pouvait rivaliser avec tout ce que ses concurrents beaucoup plus gros, Quest Diagnostics et Labcorp, pouvaient faire. C’était « une très grande déclaration » sur tout ce que l’entreprise avait accompli, a déclaré Grossman.

Grossman, comme d’autres investisseurs témoignant avant lui, avait été impressionné par le travail de Theranos avec l’armée ; on lui a dit que la technologie de Theranos était utilisée sur le champ de bataille et dans les évacuations médicales. Et lorsqu’il a entendu que les tests de Theranos étaient utilisés par des sociétés pharmaceutiques pour valider des produits expérimentaux, cela l’a également ébloui. Il savait que l’approbation des médicaments par le biais du pipeline était cruciale pour les activités des sociétés pharmaceutiques. Par conséquent, l’utilisation de la technologie de Theranos était une marque d’approbation élevée. Les projections financières que Theranos lui a fournies étaient estimées à 30 millions de dollars provenant de sociétés pharmaceutiques en 2014.

Holmes a parlé la plupart du temps lors de leurs réunions

Bien sûr, aucune de ces choses n’était vraie. Les appareils Theranos n’étaient pas utilisés sur les évacuations médicales ou sur le champ de bataille. Et bien que Theranos ait travaillé avec des sociétés pharmaceutiques, aucune d’entre elles n’a choisi d’utiliser les tests pour valider des produits expérimentaux, en grande partie parce que des études préliminaires ont montré que les tests étaient nuls. La projection des revenus était étrange, en partie parce que Theranos n’avait aucun revenu, provenant de sociétés pharmaceutiques ou autres, en 2012 ou 2013.

Grossman dit que Holmes, ancien PDG de Theranos, et son coaccusé, Sunny Balwani, qui est jugé séparément, lui ont dit que les tests de Theranos n’avaient pris que quatre heures pour produire un résultat. Dans un jeu de diapositives, un graphique indiquait spécifiquement la cohérence des tests de vitamine D de Theranos – qui était l’un des tests que la dénonciatrice Erika Cheung craignait ne soit pas précis.

Et Holmes a parlé la plupart du temps lors de leurs réunions, a déclaré Grossman. (Cela correspond à d’autres témoignages d’investisseurs.) C’est une mauvaise nouvelle pour la défense de Holmes, qui a essayé de faire valoir que Holmes faisait naïvement confiance à Balwani et qu’il était le véritable méchant de Theranos.

Grossman a poursuivi après la réunion avec une longue liste de questions de diligence raisonnable. Il voulait savoir, par exemple, quelles étaient les limites de la technologie. Holmes et Balwani étaient « catégoriques » sur le fait que leurs appareils étaient des laboratoires réduits à la taille d’une boîte, a-t-il déclaré. Holmes était « très clair que cette technologie n’était pas un test au point de service, pas une plate-forme de test au point de service, c’était un laboratoire miniaturisé », a-t-il déclaré.

C’était très excitant – une technologie extrêmement perturbatrice. Grossman a appris que l’ensemble du marché de Phoenix pour Theranos pourrait être pris en charge dans un laboratoire de 200 pieds carrés ; un laboratoire concurrent de Quest Diagnostics, qu’il avait visité, mesurait des centaines de milliers de pieds carrés.

Balwani était squirrely quand Grossman a voulu parler aux représentants de Walgreens

Au cours des réunions et des échanges d’e-mails, ni Holmes ni Balwani n’ont mentionné que la technologie Theranos n’avait été utilisée que pour une poignée de tests. Personne n’a mentionné qu’ils utilisaient des équipements tiers.

L’accord avec Walgreens a également renforcé la confiance de Grossman, bien que Balwani ait été effrayé lorsque Grossman a voulu parler aux représentants de Walgreens. Il a dit à Grossman que ça n’aurait pas l’air bien et qu’il n’était « pas à l’aise avec ça », a témoigné Grossman.

On lui a également dit qu’il y avait un accord avec UnitedHealthcare, qui suggérait une légitimité à Grossman. Il voulait parler avec eux du partenariat Theranos. « Nous apprécions hautement leur capacité à évaluer la technologie et les nouvelles entreprises », a déclaré Grossman. Mais Balwani a également rejeté cette idée.

Ces démentis « nous ont obligés à nous fier aux représentations qu’ils nous ont faites », a déclaré Grossman.

Grossman est allé parler à Channing Robertson, un professeur de Stanford qui avait aidé Holmes à démarrer Theranos. Robertson a déclaré à Grossman qu’il n’y avait aucun risque technique associé à l’entreprise – le seul risque était de s’assurer que les consommateurs aient une bonne expérience. Il a également déclaré que la technologie était si avancée que même si elle tombait entre les mains de concurrents, il leur faudrait des années pour rattraper leur retard.

Le test sanguin de Grossman nous a donné un aperçu derrière le rideau de Theranos

Grossman a visité le QG. Il a visité le laboratoire clinique, où il n’a vu que des analyseurs Theranos et aucun des appareils tiers modifiés que l’entreprise utilisait réellement. Il a visité l’usine de fabrication. Il est même allé dans un Palo Alto Walgreens pour faire une prise de sang – un tirage veineux, qui a pris plus d’une journée pour obtenir des résultats. Balwani a déclaré à Grossman que c’était parce que son médecin avait ordonné un test inhabituel.

Le test sanguin de Grossman nous a donné un aperçu derrière le rideau de Theranos. L’accusation a montré un e-mail au lanceur d’alerte de Theranos Adam Rosendorff et à d’autres employés du laboratoire de Theranos, leur demandant d’accélérer le travail sur un test « VIP » – celui de Grossman. « C’est sur l’Immulite, n’est-ce pas ? » a répondu un employé, faisant référence à la machine d’un concurrent. Cela a été confirmé par un autre employé. (Grossman a déclaré devant le tribunal que s’il avait su que les appareils des concurrents étaient utilisés, il aurait posé encore plus de questions à Theranos.)

Grossman a donc décidé d’investir. Bien sûr, Theranos avait été étrangement secret et axé sur la sécurité lors de sa visite, mais Grossman haussa les épaules. Oui, c’était étrange qu’il ait été découragé de parler aux partenaires de Theranos, mais il haussa les épaules aussi – un professeur de Stanford ne lui avait-il pas dit que la technologie était incroyable ? Walgreens ne l’a-t-il pas vanté dans ses appels de résultats trimestriels ?

Et maintenant, bien sûr, l’un de ses investissements sous-tend un chef de fraude électronique contre Holmes.