Theranos FOMO a empêché la famille DeVos de faire ses devoirs d’investissement

Theranos a dit beaucoup de choses à Lisa Peterson qui ont rendu l’entreprise crédible lorsqu’elle l’a évaluée au nom de la famille DeVos, riche et folle. L’une des raisons de faire confiance à Theranos et Elizabeth Holmes ? Ses appareils n’avaient pas besoin de l’approbation de la FDA.

Cela a rendu plus crédible le fait que les machines fonctionnaient, a déclaré Peterson, qui travaille sur des investissements pour le clan DeVos (y compris l’ancienne secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos), et qui a témoigné aujourd’hui lors de US v. Elizabeth Holmes.

L’approche des DeVos envers Theranos semblait être davantage axée sur les choses brillantes et le FOMO

Bon, un peu de contexte : il est vrai que Theranos n’avait pas besoin de l’approbation de la FDA pour commencer à utiliser ses tests et ses appareils. C’est parce qu’ils étaient considérés comme des « tests développés en laboratoire » – une catégorie de tests développés et utilisés dans un seul laboratoire, ce qui signifie qu’ils n’ont pas à passer par le processus typique de la FDA. Juste parce que quelque chose est un test développé en laboratoire n’est pas nécessairement une raison de ne pas croire qu’il fonctionne aussi bien qu’annoncé. Mais ce n’est certainement pas une raison pour avoir plus confiance qu’un test est fiable.

Traiter le manque d’approbation de la FDA comme une raison de parier sur Theranos était un petit aparté dans le témoignage de Peterson ; ce n’était qu’une des raisons pour lesquelles elle pensait que Theranos semblait être un bon investissement. (Le scepticisme à l’égard du processus de réglementation est également l’une des raisons pour lesquelles le membre du conseil d’administration de Theranos, le général James Mattis, n’était pas préoccupé par certaines des actions de l’entreprise – quelque chose que les puissants conservateurs semblent avoir en commun). Mais cela a donné le ton à une journée de témoignages sur l’approche de la famille DeVos à l’égard de son investissement de 100 millions de dollars dans Theranos – qui semblait davantage concerner des choses brillantes et FOMO que la science derrière les appareils de test sanguin que Holmes avait promis de changer le monde.

Peterson s’est porté volontaire pour prendre la tête de l’évaluation de Theranos après avoir entendu parler de la société (et de Holmes) par Jerry Tubergen, le PDG du bureau familial de DeVos, qui s’appelle RDV Corporation. La société lui a envoyé deux gros classeurs contenant des informations sur la technologie des tests sanguins et elle a téléphoné à Holmes début octobre. Ensuite, elle a fait un voyage avec des membres de la famille à Palo Alto, où ils ont passé cinq heures au siège de Theranos.

Il y avait beaucoup pour renforcer le cas de Theranos. Peterson a déclaré que les documents et les conversations avec Holmes donnaient l’impression que l’entreprise pouvait effectuer des centaines de tests en utilisant simplement un doigt de sang. Un document avec le logo Pfizer semblait montrer que la technologie Theranos était utilisée et validée par de grandes sociétés pharmaceutiques. La société avait des contrats importants avec Walgreens.

Les documents avaient l’air scientifique et apparemment c’était assez bon

Rien dans aucun de ces matériaux n’a soulevé de drapeaux rouges avec Peterson. Mais Peterson n’a pas regardé de si près. La diligence raisonnable relativement faible était un thème que Lance Wade, l’avocat de Holmes, a martelé lors du contre-interrogatoire. Wade a montré ses graphiques du rapport de la marque Pfizer, lui demandant si elle comprenait les types de tests scientifiques que le document montrait. Elle a dit que non. Il lui a demandé si elle avait examiné la liste des dépôts de brevets de Theranos. Elle ne l’avait pas fait.

« Je ne suis pas un scientifique », a déclaré Peterson. « Je n’arrive pas à savoir si ces choses donnaient de la crédibilité à ce qu’elles disaient. » Les documents semblaient scientifiques, et apparemment, c’était assez bon.

La famille DeVos n’a pas non plus embauché de scientifiques pour examiner les documents, a souligné Wade. Ils n’ont pas fait venir d’experts en réglementation ou d’avocats. Ils ne sont pas allés visiter l’un des magasins Walgreens en Arizona qui utilisaient soi-disant des appareils Theranos. Peterson n’a même pas appelé Walgreens, même si elle a dit qu’elle connaissait le directeur de l’information.

Peterson a dit que c’était en partie parce qu’elle avait peur de bouleverser Holmes. Holmes contrôlait les investisseurs en même temps que les investisseurs la contrôlaient, et la famille ne voulait pas manquer l’occasion de jeter son argent dans le pot. « Nous avons estimé que si nous contournions le processus, nous ne serions pas invités à participer », a déclaré Peterson. « Nous avons fait très attention à ne pas contourner les choses et à contrarier Elizabeth. »

« Ils nous disaient que cela fonctionnait.

Wade a creusé plus fort. Holmes n’aurait pas nécessairement découvert s’ils avaient appelé Walgreens ou interrogé un scientifique sur les données de Theranos, a-t-il déclaré. Alors pourquoi Peterson n’a-t-il pas fait plus que le strict minimum ?

Sa réponse était qu’elle ne pensait pas qu’elle en avait besoin. « Ils nous disaient que cela fonctionnait », a déclaré Peterson. « On se fiait à ce qu’on nous disait.

Peterson – et le family office DeVos – ne sont pas sortis ici pour ressembler aux intendants les plus réfléchis de milliards de dollars. Lors de la visite du site, ils étaient plus intéressés par les plats à emporter de haut niveau que par les détails réels du fonctionnement des tests Theranos. Les assurances de Holmes et Theranos que tout fonctionnait bien étaient suffisantes pour Peterson et la famille DeVos.

Mais traiter cette crédulité comme un problème semble également être une stratégie risquée pour l’équipe de défense. Après tout, leur argument est que Holmes n’a pas induit les investisseurs en erreur. Si elle n’induisait pas en erreur les investisseurs, pourquoi la famille DeVos aurait-elle besoin de procéder à une évaluation indépendante approfondie ? Dans la déclaration liminaire de la défense, Wade a fait valoir que les personnes qui ont investi dans Theranos étaient sophistiquées et savaient dans quoi elles s’embarquaient. Le témoignage de Peterson semble suggérer le contraire.

Quoi que ce soit que Theranos vendait – des mensonges purs et simples, ou de la fumée et des miroirs – la famille DeVos est tombée amoureuse de ça

La défense a postulé que Peterson et la famille DeVos ont simplement mal compris les capacités de Theranos telles que décrites par Holmes. Wade a montré une diapositive dans les documents de Theranos qui ne précisait pas que tous ses tests avaient été effectués à l’aide de bâtons au doigt. Il a signalé des articles dans lesquels Theranos n’affirmait pas directement que ses appareils de test étaient utilisés dans des hélicoptères militaires, simplement que cela pourrait se produire à l’avenir.

Mais quoi que ce soit que Theranos vendait – des mensonges purs et simples, ou de la fumée et des miroirs – la famille DeVos est tombée amoureuse de ça. Et ils se sont retrouvés brouillés lorsque John Carreyrou a publié ses premiers articles dans le Wall Street Journal remettant en cause la technologie Theranos. En août 2016, Peterson s’est même rendu à la réunion annuelle de l’American Association for Clinical Chemistry, où Holmes faisait une présentation sur la technologie Theranos. Tardivement, elle avait commencé à poser quelques questions.

« Le but était de déterminer si la technologie fonctionnait ou non », a-t-elle déclaré.