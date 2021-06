Thérapie intestinale : MicrobiomX lève 1 million de dollars pour un dispositif de collecte et de traitement des selles et un service d’analyse

Le dispositif de MicrobiomX pour la collecte des selles extrude également les selles en capsules. (Photo MicrobiomX)

Nouveau financement : MicrobiomX, une startup de Seattle développant un appareil pour collecter et traiter des échantillons de selles à usage clinique, a levé 1 million de dollars lors d’un cycle de financement de pré-amorçage. MicrobiomX, conceptualisé par des chercheurs de l’Université de Washington et du Seattle Children’s Hospital, a été lancé en 2020 à la suite d’une subvention de 50 000 $ via CoMotion, la branche de transfert de technologie de l’université. La société vise également à fournir un service d’analyse du microbiome intestinal.

Le besoin: La transplantation de microbiote fécal (FMT) – le transfert de selles d’un donneur sain vers les intestins d’un patient – vise à rééquilibrer la composition microbienne dans l’intestin. La FMT est utilisée pour traiter les infections récurrentes par le pathogène intestinal Clostridium difficile, et est actuellement testée dans des centaines d’essais cliniques pour d’autres affections, telles que les maladies inflammatoires de l’intestin. Une autre thérapie expérimentale, la FMT autologue, consiste à prélever le propre échantillon d’un patient pour une utilisation ultérieure, avant un événement d’épuisement du microbiome tel qu’un traitement antibiotique ou une chimiothérapie.

Les méthodes actuelles de collecte des selles, cependant, sont “désordonnées, longues et laborieuses”, a déclaré la PDG Roslyn Hendriks. Les cliniques traitent généralement les échantillons en ajoutant une solution saline, en les fouettant dans un mélangeur et en les filtrant pour l’administration sous forme de suspension par coloscopie ou un tube gastrique nasal, ou pour l’emballage dans des capsules à usage oral ou suppositoire. “Nous voulions voir si nous pouvions rendre cela plus accessible pour les prestataires ainsi que les patients, et créer une bien meilleure expérience utilisateur”, a déclaré Hendriks.

La technologie: Le prototype de dispositif de collecte et d’encapsulation de selles de MicrobiomX collecte et traite un échantillon de selles dans une unité en forme de seau avec des manivelles. Une manivelle condense et filtre l’échantillon, une autre génère une suspension uniforme et un autre tour de manivelle extrude l’échantillon en capsules, avec des options orales ou suppositoires. Un dispositif de coupe-capsule séparé traite un échantillon dans un tube pour l’expédition.

« Pour autant que nous le sachions, nous n’avons aucun concurrent direct à ce moment précis », note Hendriks, ajoutant : « Il existe différentes solutions pour les mêmes problèmes. Par exemple, les probiotiques que nous considérerions comme un concurrent indirect. Des entreprises telles que Rebiotix et Finch Therapeutics étudient également des approches plus standardisées pour restaurer le microbiome intestinal, consistant en des mélanges spécifiques de microbes, avec des études en cours.

MicrobiomX développe également un service d’analyse du microbiome pour examiner des facteurs tels que la diversité bactérienne et tester les agents pathogènes.

Roslyn Hendriks, présidente et PDG de MicrobiomX. (Photo MicrobiomX)

Leadership: Hendriks était l’ancien PDG fondateur d’Immunexpress, une société de diagnostic moléculaire avec des bureaux à Brisbane, en Australie et à Seattle, qui a développé un diagnostic basé sur l’ARN approuvé par la FDA pour la septicémie.

Co-fondatrice, présidente et chef de l’exploitation, Kathleen Lendvay a de l’expérience dans le conseil en gestion et les systèmes technologiques, et en tant que cadre supérieur dans des institutions mondiales de la santé et des entreprises sociales, notamment en tant que PDG par intérim de VitalTalk et FIRST Washington.

Co-fondateur et médecin-chef Thomas Lendvay est professeur au département d’urologie de l’Université de Washington et co-directeur du Seattle Children’s Robotic Surgery Center. Il a également été co-fondateur d’une startup déployant une vidéo pour évaluer les techniques chirurgicales, C-SATS (Crowd-Sourced Assessment of Technical Skills), qui a été rachetée par Johnson & Johnson en 2018. Lui et Kathleen sont conjoints.

Les conseillers incluent William DePaolo, directeur du Center for Microbiome Sciences and Therapeutics (CMiST) de l’Université de Washington, qui teste les prototypes de MicrobiomX et détermine la composition et la diversité du microbiome après traitement et stockage dans l’appareil.

Et après: Le dispositif prototype de MicrobiomX sera déployé dans plusieurs essais cliniques FMT cet automne, anticipe Hendriks, y compris des essais pour l’infection à Clostridium difficile et les troubles gastro-intestinaux. L’un des essais testera la FMT autologue chez des patientes suivant un traitement pour un cancer du sein.

La société vise à commercialiser et à vendre le dispositif initialement pour une utilisation dans des essais cliniques, puis à des prestataires cliniques qui offrent des services FMT et FMT autologues. MicrobiomX travaille avec la FDA pour établir la classe réglementaire appropriée pour l’appareil.

La société lève maintenant un tour de table de 2 millions de dollars, visant à clôturer au troisième trimestre 2021, et s’attend à son premier chiffre d’affaires en 2022. Hendriks dit que MicrobiomX veut réduire les coûts de traitement pour les prestataires cliniques. L’appareil sera “très abordable”, a-t-elle déclaré. “C’est une solution peu coûteuse.”

Les investisseurs dans le cycle de financement actuel comprennent les trois co-fondateurs, qui ont contribué ensemble environ 150 000 $.