Thérapie par l’odorat: l’entraînement aux odeurs peut aider à retrouver les sens olfactifs

L’anosmie, ou cécité olfactive, est un indice particulier de l’infection à coronavirus. Donc, si vous vous trouvez incapable de sentir vos parfums préférés ou l’arôme de ce café fraîchement moulu le matin, assurez-vous de vous faire tester. Cette perte de capacité à détecter une ou plusieurs odeurs peut être temporaire ou permanente.

La perte d’odeur a été un symptôme important de Covid-19, qui a laissé beaucoup de personnes avec des distorsions d’odeur à long terme. Dans de tels cas, l’entraînement à l’odorat peut aider à retrouver son odorat. Pour ceux dont les sens sont encore maîtrisés, il existe un nouveau livre de cuisine qui peut vous aider. Taste & Flavour, écrit par les chefs Ryan Riley et Kimberley Duke, combine des caractéristiques de la science culinaire et de la recherche médicale pour examiner le goût, l’odeur et d’autres perceptions sensorielles. La thérapie alimentaire peut aider ces sens à se rétablir d’eux-mêmes en prenant l’aide des autres sens. Par exemple, goûter des saveurs ou sentir des aliments avec certaines textures peut stimuler la salive et le nerf trijumeau, qui est responsable de la sensation dans le visage et des fonctions motrices telles que mordre et mâcher. C’est le plus complexe des nerfs crâniens.

Certains experts estiment que les patients présentant une perte d’odorat post-virale ont environ 60 à 80% de chances de la retrouver en un an. Comme l’odorat diminue généralement avec l’âge, la récupération peut prendre plus de temps pour les personnes âgées. Amitabh Malik, chef ORL à l’hôpital Paras, une chaîne multi-spécialités, suggère: «Pour retrouver l’odeur, on peut ajuster les épices tout en cuisinant des aliments épicés… cela aide progressivement à développer les sens.»

L’entraînement aux odeurs aide aussi. Reniflez au moins quatre odeurs différentes comme la menthe, l’eucalyptus, le citron, la rose, la cannelle, le café, la fraise, deux fois par jour chaque jour pendant des mois. Il aide le cerveau à récupérer et à se réorganiser. De nombreux kits de formation aux odeurs contiennent un ensemble de quatre parfums courants, à savoir la rose, le citron, le clou de girofle et l’eucalyptus. Chacun d’eux est utilisé pendant quelques minutes par jour pour entraîner le nez au sens de l’odorat en cas d’anosmie.

Les chercheurs suggèrent que si les patients reniflent des odeurs différentes, cela aide le cerveau à reconnaître les odeurs. «Cette formation est meilleure que celle de recevoir des stéroïdes pour retrouver l’odorat, car les stéroïdes ont des effets secondaires comme l’hypertension artérielle et les sautes d’humeur. L’entraînement aux odeurs, en revanche, est facile à utiliser et n’a aucun effet secondaire », explique Malik.

Les médecins qui se sont rétablis de Covid-19 comme Priyanjana Acharyya Sharma, spécialiste ORL, Miracles Mediclinic, Gurugram et Apollo Cradle Hospital, Delhi, dit que l’odorat, qui se perd progressivement au cinquième jour, ne disparaît pas immédiatement, mais est un processus lent et progressif. «Dans certains cas, cela persiste et provoque une gêne. Le sens du goût est là, mais à cause de l’absence d’odeur, le cerveau ne peut pas percevoir ce que nous goûtons et cela provoque une incoordination. Chez de nombreux patients, le retour peut prendre plus de temps. La thérapie de soutien est préférable comme les suppléments, la vapeur légère, la lubrification des narines avec des exercices de respiration réguliers. Certains patients ont également répondu à des sprays de stéroïdes dont l’odeur a disparu depuis longtemps. Une bonne alimentation avec des stimulants immunitaires comme des suppléments de zinc, de l’exercice et le contrôle des carences en fer et en calcium aide. La perte d’odorat dans les cas de longue date nécessite une consultation et une évaluation ORL adéquates », explique Sharma.

La perte de l’odorat affecte la sensation gustative, a un impact négatif sur la qualité de vie et peut également entraîner des sentiments de perte, de solitude et d’anxiété. Jyoti Kapoor, basé à Delhi, psychiatre senior et fondateur de l’organisation de bien-être mental Manasthali, déclare: «L’olfaction est l’un des sens les plus primitifs et est étroitement liée à la formation de la mémoire et aux perceptions émotionnelles. L’odeur affecte la sécrétion de substances neurochimiques, c’est pourquoi certaines odeurs nous rendent heureux et exaltants, tandis que certaines autres provoquent des nausées. Perdre la capacité est une forme de handicap invisible et une personne se sent aliénée car elle ne peut pas se connecter avec le monde comme auparavant.

L’adaptation est la clé de l’évolution. Bien que le traitement de l’anosmie puisse être recherché, il est important de se concentrer sur l’aiguisage des autres organes sensoriels comme la vue et l’ouïe pour améliorer la connectivité avec l’environnement. Smita Naram, co-fondatrice, Ayushakti, un centre de santé ayurvédique, recommande le traitement «nasya», qui consiste à mettre deux à quatre gouttes d’huile de sésame chaude dans les narines le matin. «C’est une méthode efficace pour s’entraîner à rester assis à la maison ou dans des centres d’isolement. Un patient Covid peut également essayer un remède naturel à la maison comme la consommation d’ail, car il possède de fortes qualités antivirales et stimulantes pour l’immunité, ce qui peut aider à améliorer l’odeur et à retrouver le goût. »

